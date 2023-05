El momento de aprobar enmiendas es ahora, si no, perdieron la oportunidad, dice gobernador sobre enmiendas al Código Electoral

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia adelantó el martes que no tiene problemas con mantener como está el Código Electoral, si persiste la controversia por la aprobación de las enmiendas.

“Yo discrepo del planteamiento de algunos de que el Código Electoral no fue efectivo en las pasadas elecciones. Para mí, funcionó. Y sí se puede mejorar. Pero si hay un tranque y no quieren avalar enmienda alguna, vamos a vivir con el Código Electoral actual. Los demás, los que querían mejorarlo, perdieron la oportunidad. Es tan sencillo como eso”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Al momento, las enmiendas al Código Electoral no se han aprobado, porque según el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, el Senado-que tiene sesión hoy martes- no ha confirmado si conformará un Comité de Conferencias, luego de la no concurrencia con las enmiendas. Además, el presidente entrante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González ha pedido tiempo para tomar una posición sobre las enmiendas.

“El que quiera mejorar ese Código, la oportunidad que tienen es ahora. Si lo que quieren es mantener el mismo y no mejorarlo, pues esa es su decisión, no la nuestra. Si los demás no tienen apertura para mejorarlo, perdieron la oportunidad para hacerlo”, añadió.

Sobre la posibilidad de que, si no se aprueban las enmiendas al Código Electoral, el actual presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer culminaría funciones en el mes de diciembre, Pierluisi Urrutia contestó que “la ley exige que quien esté presidiendo la comisión tiene que ser un juez. Ese escenario, si se da, sería desafortunado, porque perdemos a un gran jurista en el sistema judicial por un lado y, por otro lado, perdemos a quien presidió la Comisión Estatal de Elecciones en las pasadas elecciones y tiene ya una trayectoria probada. No tenemos que inventar. Ahora veremos lo que surge en ese trámite legislativo que lo que espero que debe imperar es la seriedad, la razonabilidad y la estabilidad que todos queremos en nuestro sistema electoral”.

Además, los legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Proyecto Dignidad (PD) y los independientes, José Vargas Vidot y Luis Raúl Torres ha expresado su oposición a aprobar enmiendas al Código Electoral.