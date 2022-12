Hugo Savinovich no luchará y por ello cancela evento DEMONMANÍA

SAN JUAN (CyberNews) – El luchador y locutor de la lucha libra, Hugo Savinovich anunció el jueves la cancelación del evento DEMONMANÍA porque supuestamente un doctor no le dio el permiso para luchar en ese evento.

“Hoy recibí una noticia horrible y es que había estado bien, había perdido más de cien libras y todo se conspiró para una tormenta perfecta y hoy me dijo mi doctor que no podía autorizar que yo pudiera luchar en DEMONMANÍA”, dijo Savinovich en un Facebook Live de Lucha Libre Online.

Explicó que decidieron no sustituir con otro luchador y Savinovich tomó la decisión de cancelar el evento.

DEMONMANÍA La Batalla Final se debía celebrar el sábado 21 de enero en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo.

Sin embargo, a través de la plataforma Contralona, el rival de Savinovich, Su Majestad, El Profe, reaccionó a la noticia.

“La falta de profesionalismo de que me llama mi hijo Luis que está en la Florida, para decirme que habían cancelado la lucha de DEMONMANÍA, y yo, que soy el protagonista de ese evento me lo dice alguien y ellos no tuvieron los co… de decírmelo a mi, eso no me gustó”, dijo El Profe en Contralona.

“Cancelar todo un evento porque a Hugo le pica el fondillo, esa no me la trago”, añadió.

“Le dio miedo olímpico al enfrentarse al Profe”, concluyó.