La JCF ya no le exigirá al gobierno el llamado recaudo neutro según gobernador

LA FORTALEZA (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia anticipó el lunes que la visión de la Junta de Control Fiscal en el tema de beneficios contributivos versus ingresos va a cambiar próximamente.Hasta el momento, la Junta le require al gobierno que para poner en vigor cualquier beneficio a los contributivo, se tiene que identificar la manera fiscal de recobrar el costo. Entiéndase, que el gobierno debía aprobar un impuesto o generar ahorros en el presupuesto. Esto se conoce en el mundo de la contabilidad como “Recaudo Neutro” (Revenue Neutral).

“Todas las conversaciones que yo he tenido con la Junta, ha habido receptividad de parte de la Junta. El único crisol que la Junta está mirando actualmente, es que no afecte la capacidad del gobierno de balancear sus presupuestos a futuro. Admito que en el pasado teníamos en el Plan Fiscal en lenguaje este del ‘Revenue Neutral’ es decir, que ninguna medida contributiva impactara recaudos. Es decir, que si reducías un impuesto por un lado, tenías que aumentar otro. Esa fue la regla inflexible de la Junta en el pasado. Ya yo he dicho, que eso está en proceso de cambiarse. Ahora mismo, estamos trabajando con la Junta para que a mediados del mes de marzo, se certifique un Plan Fiscal para Puerto Rico y anticipamos que esta área (del Recaudo Neutro) es una de las áreas de cambio”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Según el gobernador, su propuesta de cambios contributivos está pensada en los cambios que hará la Junta en el Plan Fiscal, al eliminar el requisito de “Recaudo Neutro”.

“Cuando dije que vamos a tener idealmente el estudio (del costo en el la propuesta contributiva) en tres semanas, está todo pensado. Lo que queremos es que se radique el proyecto a final de mes, dos semanas antes de que la Junta emita el nuevo Plan Fiscal para que el nuevo Plan Fiscal lo incorpore”, sostuvo.

Pierluisi Urrutia entiende que la Junta cambiará su posición sobre el ‘Recaudo Neutro a una en la cual se procure que el gobierno no caiga en déficit por no manejar adecuadamente sus presupuestos.