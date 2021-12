Edward O’Neill Rosa intentará nuevamente convertirse en alcalde de Guaynabo

GUAYNABO (CyberNews) – Edward O’Neill Rosa anunció el martes su aspiración a llenar la vacante de la alcaldía de Guaynabo el día 15 de enero de 2022.

“Con la humildad y deseo genuino de trabajo que me caracteriza, hago pública mi aspiración a la alcaldía de Guaynabo, consciente de la urgencia de unificar a un pueblo que añora progreso y bienestar”, dijo el ingeniero en declaraciones escritas.

O’Neill Rosa perdió en las primarias con el ahora destituido alcalde Ángel Pérez Otero.

“Yo no soy político de carrera, soy un trabajador que pondré todo mi empeño en lograr que los guaynabeños tengan la calidad de vida, la seguridad y el progreso que se merecen. Siempre he estado cerca de ellos en diferentes facetas de mi vida profesional y personal, y conozco de cerca las necesidades de mi pueblo. Esa cercanía a nuestra gente es la que me guiará en cada esfuerzo que hagamos”, expresó.ALCALDE DE GUAYNABO