Vicepresidenta del PNP acusa a representante del PPD de “carpetear” a los afiliados del PNP

EL CAPITOLIO (CyberNews)- La vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón calificó el viernes “como un esfuerzo de carpeteo” la Vista Pública de la Comisión de la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes que investiga unas expresiones en las que alegaba represalias contra empleados públicos que participaban en sus actividades.

“Usted está carpeteando a afiliados del PNP en una Vista Pública. Si usted no está preparado para realizar una Vista Pública, coja su tiempo, estudie y respete a los deponentes”, le increpó González Colón al presidente de la comisión Héctor Ferrer Santiago.

El careo entre González Colón y Ferrer Santiago ocurrió luego de que el representante le preguntara a la vicepresidenta del PNP por nombres de personas afiliadas a la colectividad azul. Ferrer Santiago pretendía que la también comisionada residente le dijera si alguna de esas personas se comunicó con ella para expresarle si habían sufrido represalias o si habían presentado algún caso a las agencias investigativas. González Colón invocó el derecho a la intimidad y de asociación de las personas mencionadas.

“Usted puede pasar las 10 páginas de nombre que tiene ahí y no le voy a contestar las preguntas porque es una violación a los derechos de intimidad, privacidad. Puede ir al tribunal si le da la gana, porque usted no puede estar violándole los derechos a esas personas”, expuso González Colón.

En la atropellada Vista Pública- que comenzó con una controversia porque llegaron representantes y senadores del PNP y se sentaron en los bancos que pertenecen a los integrantes de la comisión- González Colón rechazó que le correspondiera a ella hacer las denuncias a las agencias. Alegó que las personas que hablaron con ella, lo hicieron bajo confidencialidad.

“Las expresiones que hice, no constituyen actos ilegales, inmorales o antiéticas. Las expresiones que yo hice son sobre las posiciones políticas que ocupan distintas personas que ocupan puestos dentro de las estructuras políticas del PNP. Entre ellos, presidentes municipales, coordinadores de servidores públicos dentro de la estructura política. Y esas expresiones constituyen una advertencia de que yo voy a estar atenta a cualquier acto contrario al Reglamento del PNP”, expresó González Colón.

“Yo no estuve presente ni he sido testigo en ningún caso donde se hallan tomado represalias o haya habido alguna conducta que pueda ser considerada discriminatoria a empleados públicos. Sin embargo, sí he escuchado de posibles situaciones de personas que alegan haber sido discriminadas. Mi recomendación siempre ha sido que, si una persona ha sido víctima de un crimen en cualquiera sus modalidades, que busque asesoría legal”, añadió.

Cuestionada si alguna agencia se comunicó ella para investigar las supuestas denuncias, González Colón contestó que “ninguna agencia federal o estatal me ha hecho ninguna pregunta sobre ese asunto, porque saben que no soy testigo y no tengo información de primera mano de ninguna acción que pueda constituir delito”.

La vicepresidenta alegó además que no contestaría preguntas sobre personas específicas, porque posiblemente hay casos sometidos ante las agencias investigativas o están en el proceso de querellarse.