Enfocado en la educación y el desarrollo económico el nuevo director ejecutivo de la JCF

SAN JUAN (CyberNews)- El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, dijo el viernes que su misión principal es que el pueblo recobre la confianza en el ente federal creado bajo la Ley PROMESA.

“Hubo muchas decisiones difíciles que se tuvieron que tomar al principio, correcto. Porque las finanzas no estaban allí. Esa fue la realidad. Entonces, al salir de la bancarrota, estamos en un momento diferente. Con suerte, después de que termine la Autoridad de Energía Eléctrica se puede pasar la página. Y luego mostrar que cuando las finanzas estén reparadas, cuando estén arregladas, ahora es el momento de volver a invertir en los programas que son importantes para la gente de la Isla”, dijo Mujica en conferencia de prensa.

Según Mujica, la educación y la infraestructura son prioridad.

“Así que creo que ahora tenemos la oportunidad de que la junta recupere la confianza demostrando que ahora que hemos tomado muchas de las decisiones difíciles, ahora podemos comenzar a invertir en las cosas que son importantes. Creo que la realidad es que la pérdida de confianza no se trata solo de la Junta, se trata del gobierno en general. Justo antes de PROMESA, antes de la Junta, se tomaron muchas decisiones en la Isla que la Junta no causó. Los problemas que ocurrieron se debieron a funcionarios gubernamentales anteriores que tomaron las decisiones que resultaron en la necesidad de que la Junta esté aquí. Las acciones de la Junta están tratando de arreglar eso”, añadió.

Mujica recalcó la importancia del manejo responsable de las finanzas como parte del proceso.

“Solo puedo decir que el primer paso es que no puedes gastar dinero que no tienes. Entonces, el primer principio es que si aún no tienes los recursos, no empieces a gastar ni digas que estas son prioridades. Así es como llegaste aquí en primer lugar. Así que tienes que vivir dentro de los recursos que tienes. Ahora, hay un potencial, hay más recursos que el año anterior. Podemos empezar a mirar esas cosas. Pero, de nuevo, no se trata solo de gastar. Se trata de gastar de manera responsable. Te daré el ejemplo de, ya sabes, aprobar proyectos de ley cuando no tienes, no sabes cuánto costarán los proyectos de ley, cuando no sabes cuáles serán los impactos fiscales. Esta no es la mejor práctica. El siguiente paso es descubrir cómo implementamos y ejecutamos esas cosas. Y luego, el siguiente paso es implementar las reformas y luego revisar algunas de esas decisiones cuando no había dinero. Desafortunadamente, la financiación de algunas de estas cosas puede haber sido muy importante, pero no había dinero para hacerlo. Ahora, potencialmente, hay un camino para, de nuevo, reinvertir en estas áreas, y ese es el compromiso que tienes. Tenemos que asegurarnos de que estas cosas se pongan en su lugar. Pero la intención aquí es en realidad poner cosas en su lugar que sean permanentes. Quiero que la Junta finalmente cumpla con la misión de PROMESA, y luego desaparece. Pero si te preguntan hoy, ¿podrías irte ahora mismo y están todas las cosas en su lugar que se requerirían para que nos vayamos? No”, expresó.

Por su parte, el integrante de la Junta, Antonio Medina mencionó que hay que volver a contratar a un oficial de revitalización y potenciar el desarrollo económico. Ese puesto quedó vacante luego de la salida de Noel Zamot en el 2019. Añadió que es necesario aprovechar los fondos federales para impulsar el crecimiento económico. También, mejorar el proceso de la otorgación de permisos.

“Como Junta, hemos dialogado significativamente que, al momento de salir de la quiebra, cual es el rol de la Junta. Y por lo menos hablando en primera persona, este tema de desarrollo económico, educación, infraestructura, energía y reforma en como nuestro gobierno opera para ayudar en el crecimiento económico o establecer las pautas necesarias para que nuestras empresas puedan poder crecer tienen que ser el norte de la Junta”, sentenció.

Finalmente, John Nixon expuso que también hay que atender el tema contributivo. Del mismo modo, se debe restructurar el asunto de la prestación de los servicios de salud.