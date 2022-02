Representantes del PNP votará en contra del RCC 278 a pesar de consecuencias presupuestarias a las oficinas legislativas

EL CAPITOLIO (CyberNews) – La delegación en la Cámara de Representantes del Partido Nuevo Progresista asumió el martes, la postura su portavoz, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, de no avalar la Resolución Conjunta de la Cámara 278, a pesar de que el Presidente Cameral informara que, de no avalar la medida, les bajaría el presupuesto a todas las oficinas.

“Estamos con nuestro Portavoz de no avalar la Resolución Conjunta de la Cámara 278, menos ahora que el liderato del Partido Popular Democrático en la Cámara ha iniciado un proceso de presión, amenazando con reducir presupuesto de oficinas, cesantear empleados y cortar compra de materiales. No sucumbiremos a la presión y menos una como esta. La medida no es buena y no le vamos a votar a favor”, dijo el portavoz alterno, Gabriel Rodríguez Aguiló en declaraciones escritas.

“No votaremos a favor, mucho menos bajo amenaza”, añadió el representante José Aponte Hernández.

El presidente de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, envió una carta a Méndez Núñez en la cual indica que de no aprobarse la Resolución Conjunta de la Cámara 278 se recortarán, significativamente, los presupuestos de los representantes comenzando el 1 de marzo, alegando que no tiene fondos disponibles.

A modo de seguimiento, el representante Víctor Parés sostuvo que “el portavoz fue claro, no se puede amenazar con cesantía de empleados, eso no. Las delegaciones que comprenden la Cámara tienen un rol y el utilizar la amenaza para tratar de conseguir votos, que es obvio que no los tiene en su delegación, raya en posible abuso de poder”.