Gasolina + Agua = Daños

BAYAMON — Esta semana, oficiales del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), inspeccionaron numerosos detallistas de gasolina en este municipio en un plan general para corroborar la calidad del combustible.

Según inspectores de dicha agencia estatal, en ocasiones los tanques de combustible en las gasolineras reciben agua y contaminan el producto, lo que puede ocasionar desperfectos en el motor de los autos, incluyendo daños a los tanques de combustible de las unidades.

Según datos ofrecidos, uno de cada 10 inspecciones que realizan, presenta agua en la gasolina.

El supervisor de la cadena de artículos para automóviles en Dorado, cuyo nombre quiso mantener en anonimato, aseguró que muchos tanques de gasolina sufren daños debido a la posible práctica de agregar agua al combustible. “Esto se hace en Puerto Rico; es una barbaridad,” comentó el supervisor.

DACO ACLARA

Empero, el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo lo explica de esta manera, según declaró al diario El Vocero esta semana:

“Esto se monitorea, se supone que los empleados de la gasolinera lo monitoreen. Pero nosotros siempre salimos a realizar visitas como estas y tomamos muestras de combustible para identificar si en efecto se está mezclando el agua con la gasolina. Esto puede significar que quizás hubo una inundación, lluvias fuera de lo normal, o el tanque tiene algún tipo de fisura por donde se está percolando el agua y contamina la gasolina.”

Explicó Torres Montalvo que, la manera en que están diseñados los surtidores, la bomba que extrae la gasolina del tanque está colocada entre seis pulgadas a un pie por encima de lo que es el fondo del tanque, y si está contaminado con agua, esto es lo que podría llegar al vehículo que se sirve y ocasionarle desperfectos. Dijo que el agua es más pesada que la gasolina.

Durante la pesquisa, el Secretario afirmó que “si un consumidor identifica que echó gasolina contaminada con agua en su vehículo, tiene méritos para radicar una querella contra la estación de gasolina ante el Departamento y nosotros abrimos el proceso de investigación y hacemos una inspección en las facilidades, como estamos haciendo” esta semana.

Abner Rodríguez, metrólogo de la División de Pesas y Medidas del DACO, explicó que, en ocasiones, si el tanque está contaminado, el producto tardará en despachar, lo que puede ser un indicador temprano.

“Si es poquita agua va a quemarla y puede que ocasione un fallo en el motor, pero va a servir. Si es mucha agua, el carro no va a prender porque el motor funciona por explosión de aire y gasolina; si en vez de gasolina recibe agua, te daña el motor”, detalló.

RECHAZA SEA INTENCIONAL

No obstante, Rodríguez sostuvo que, contrario a las especulaciones de que la estación es la que agrega el agua para generar más ganancias, ningún distribuidor quiere que esta situación ocurra. “Primero, no les conviene porque ninguna gasolinera quiere tener mala promoción. Segundo, por eso estamos aquí nosotros. Verificamos, y si eso ocurre, tiene que resolverle a la persona. En ese aspecto no les conviene porque tienen que adquirir seguros, limpiar los tanques y botar el producto que tengan”, subrayó.