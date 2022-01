Radica proyecto para eximir a artistas del registro ASG

EL CAPITOLIO (CyberNews)-El representante Yazzer Morales Díaz radicó el Proyecto de la Cámara 1093 el cual exime a las personas que prestan servicios artísticos de estar incluidos en el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales de la Administración de Servicios Generales (ASG).

“Por más inverosímil que aparente ser, el Gobierno de Puerto Rico se ha visto impedido de contratar los servicios profesionales de artistas del más alto reconocimiento internacional, por el mero hecho de no contar con el certificado del Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales de la Administración de Servicios Generales. ¿Cómo es posible que, si una entidad gubernamental involucrada en las artes o la cultura o el entretenimiento interesa traer a un poeta de Argentina o a un actor de teatro de Broadway o a un violinista de la Federación de Rusia, se les requiere pagar una cuota de la ASG?”, señaló el representante en la Exposición de Motivos de la medida.

La pieza legislativa enmienda la Ley 73-2019 (Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019) a los fines de excluir de la aplicación del “Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales, a las personas que, bajo la categoría de “servicios artísticos”, suscriban un contrato de servicios profesionales con la Corporación de las Artes Musicales o con sus subsidiarias, a saber, la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la Corporación de las Artes Escénico-Musicales de Puerto Rico, o cualquier otra subsidiaria o corporación o entidad gubernamental sucesora de éstas, con la Corporación del Conservatorio de Música, la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Corporación del Centro de Bellas Artes, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública o con la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Según el representante, muchas de estas actividades requieren que, las citadas entidades inviten o contraten por servicios profesionales, bajo la categoría de “servicios artísticos”, a artistas especiales, ya sean locales o del extranjero que no necesariamente se encuentran registrados con la Administración de Servicios Generales, porque no acostumbran o simplemente no tienen la necesidad de contratar con el gobierno.