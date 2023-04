Espacio Emergente, arte para todos

Por Griselle Vázquez Sevilla

BAYAMÓN — Con la intención de hacer accesible el arte para todos, el Departamento de Arte y Cultura de esta ciudad, abrió la muestra Serie de Exhibiciones Inmersivas en Espacio Emergente (EE) en el casco antiguo.

Dicha iniciativa responde al clamor del sector con diversidad funcional (personas con limitación física o disfunción sensorial), por lo que la exhibición se adapta a sus necesidades particulares.

La muestra —que estará disponible hasta agosto— reúne piezas de los artistas Ludwig Medina, Blanca Cebollero y María Dolores Rodríguez.

“Es interesante el esfuerzo que realiza el Municipio de Bayamón de incluir a través del arte a un público más amplio y que la experiencia sea inclusiva en términos de llegar a personas que quedan rezagados en las exhibiciones de arte. Eso lo hace especial”, describió Ludwig Medina, autor de la exhibición “Esquemas y Horizontes.”

El trabajo en la pintura de este ponceño, quien exhibe por segunda ocasión en Espacio Emergente, es abstracto-geométrico. En sus piezas como Horizonte Despejado y Código Cálido el color y la luz son clave para desarrollar un lenguaje propio en la pintura. Su serie dominada por la abstracción presenta la mirada sintética del paisaje puertorriqueño como hilo conductor.

De otro lado, la ceramista creadora de la pieza “Telar”, “Red”, “Estela” de Blanca Cebollero bajo la exhibición “Enredados”, presenta la cerámica que se acerca a su origen utilitario y se inspira en las tecnologías milenarias, como es convertir el barro en una pieza de cerámica y otra técnica: el telar inspirado en los que fueron usados, por ejemplo, en la antigua Grecia o Roma.

Para acercar a su arte a personas con limitaciones físicas y sensoriales, reunió ideas que acariciaba hace mucho tiempo. “La sala que tengo tiene cuatro piezas y todas estas son para que la gente las vea, las toque, las manipule y una de estas es un telar. Y una persona con diversidad funcional, de ser una persona que no puede ver, puede tocarla, sentirla y puede tejer… Y así, y las personas que nos sigan visitando la sala con retazos de tela van construyendo la pieza, destaca la artista para quien esta es su segunda participación en EE.

Por su parte, la artista María Dolores Rodríguez, con quien el público podrá tener la oportunidad de trabajar este próximo jueves 27 de abril en un taller relacionado a su exhibición “Enhebrando Tiempos,” evidencia el hilo unificador con su trabajo artístico, donde la pintura y la cerámica fueron su norte por cuatro décadas.

“Lo que trato de plasmar en cualquier obra (“Cartografía 5”, “Domus 2” y “Rendezvous”, entre otras) es, simplemente, ser emotiva; no trato de hacer nada anecdótico o nada que se parezca a nada. Durante toda mi vida fui figurativa, no realista y hace como unos 20 años comencé a ser abstracta absolutamente,” admite la artista.

Explica que, a la hora de crear, no hay patrones. “Nunca trabajo con un plan, sino que se va dando según va surgiendo el trabajando. En mi caso, me suena bastante aburrido el saber lo que va a pasar. A mí me gusta la sorpresa y como me gustan las sorpresas la tengo que pagar. Me tengo que arriesgar,” sostiene.