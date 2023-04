DESDE MI GARITA

LECCION DE IDIOMAS

Era en los principios de los noventa, y yo estaba en mi oficina de entonces, en Río Piedras. Recibí la visita de un chino de mediana edad, que necesitaba hacer una declaración jurada. Hablaba en inglés, y me dijo que había llegado a enseñar un curso doctoral en ciencias físicas en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico.

Había estado en varias oficinas en la ciudad de Río Piedras, pero ninguno de los abogados que visitó había sido capaz de entender su inglés. Parecía sorprendido por encontrarse con profesionales, en un territorio americano, que no podían entenderlo.

Le dije que no había ningún problema, y le solicité una identificación, conforme a la Ley Notarial. Entonces me mostró su identificación: un pasaporte, expedido hacía poco, de la República Popular de China, que quiere decir, China Comunista.

Entonces, lleno de curiosidad, le pregunté al profesor sobre los países que había visitado previamente. Me dijo que era la primera vez que salía de la China Comunista. Había salido de Pekín hacia Frankfurt, Alemania, para finalmente llegar a Puerto Rico.

Al preguntarle cómo había aprendido el idioma inglés, me contestó que en su país se estudiaba el inglés en las universidades. En el caso de él, en la Universidad de Pekín, la misma institución que le confirió el grado de Doctor en Física.

En China, para que una persona sea considerada bien educada, tiene que conocer el idioma inglés. Alla se considera que ese es el enlace común en la comunicación entre los países más avanzados del mundo. Según me informó, el idioma inglés los mantiene al tanto de los últimos adelantos científicos, tecnológicos y culturales.

Un tiempo después, me entere que el Dr. Jesús Joel Pérez —quien fuera ayudante del Lcdo. Héctor Luis Acevedo, entonces alcalde de San Juan— había escrito un libro sobre la educación en ese país asiático, titulado “24 horas en la vida de un niño chino”. En el mismo señaló que “hoy en día saber inglés es un gran beneficio, especialmente si se consideran todas las posibilidades comerciales que puede generar poderse comunicar fluidamente con inversionistas o clientes de Occidente.”

Continúo expresando: “Los padres de los niños le dan mucha importancia a la enseñanza del inglés, de hecho, esto fue una de las principales razones por la cual los matriculan en esta escuela que ofrece una sólida educación en ingles conversacional.”

Lo mismo ocurre en la antigua colonia portuguesa de Macao.

“At present most civil servants can speak Good English, but few have even passable Portuguese.” —The Economist, 19 de noviembre, 2018.

Los chinos parecen estar obsesionados con la lengua de Shakespeare, y se ha calculado que hasta la quinta parte de la población lo está aprendiendo. “And they are younger. The rage at kindergarten these days is English speaking classes for four-year-olds”. —The Economist, 15 de abril, 2006.

Otros países de Asia han seguido el ejemplo de China. “Malaysia, Singapore, Thailand, and Hong Kong have the most ambitious English-teaching programs. They start teaching English in all schools in the first grade. China and Korea come next, with obligatory English classes starting in third grade. —Andrés Oppenheimer, The San Juan Star, May 19,2004.

El mismo autor se pregunta cómo puede explicarse que China, un país con dictadura comunista, que tiene un alfabeto totalmente diferente, comience a enseñar inglés en el tercer grado de escuela, mientras que México lo haga en el séptimo.

Y nosotros planteamos el caso de Puerto Rico, donde un estudiante se gradúa de bachillerato, y hasta de maestría, sin saber inglés.

Ejemplo de ello son los abogados que visitó el profesor chino y que no pudieron entenderlo.

