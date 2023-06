Departamento de la Familia asiste a menor tras asesinato de su madre en Residencial El Prado

SAN JUAN (CyberNews) – La secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, confirmó el lunes que se brindan servicios a la hija menor de edad de la mujer asesinada en el Residencial El Prado, y se está dando apoyo a otros miembros de la familia.

“La menor está recibiendo todos los servicios psicológicos necesarios, así como otros servicios de apoyo. Se encuentra en un lugar seguro y protegido, que es nuestra prioridad en este momento”, explicó Rodríguez en respuesta a preguntas de la prensa.

La secretaria indicó que el apoyo podría extenderse al entorno de la menor. “Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo trabajamos, debido a las circunstancias específicas de este caso. La prensa ha informado que fue ella quien hizo la llamada al reportar el incidente, lo que la coloca en una situación de riesgo”, dijo.

El asesinato ocurrió el jueves pasado y la Policía está buscando al sospechoso, Nyckole David Rosario Jaime, de 28 años, residente de Río Piedras. Rosario Jaime se encuentra en ausencia y enfrenta cargos por asesinato en modalidad de feminicidio, destrucción de evidencia y violaciones a la Ley de Armas.

La jueza Brenda Salas, del Tribunal de San Juan, ha determinado causa y emitido una orden de arresto con una fianza de tres millones de dólares. Se pide a los ciudadanos que cooperen y se comuniquen con la Policía si tienen información que ayude a dar con el paradero del sospechoso.

Por otro lado, la funcionaria fue cuestionada sobre el cierre del Hogar de Cuido Flamboyán, por lo que la titular interina de la Familia aseguró que a pesar del cierre del hogar, se deben continuar con los procesos de apelación, entre otros.

“Bueno, según tengo entendido, ¿verdad? ASSMCA emitió una determinación de cierre al lugar, porque encontró una serie de deficiencias en el proceso. Así que obviamente ya la investigación está concluida. Siempre he dicho, verdad, y esto no es mérito del Departamento de la Familia, pero en todo caso, y esto aplica no tan solo al departamento, sino a cualquier otra entidad, verdad, todos en estos casos a los hogares les asiste un proceso de apelación. Así que yo me imagino que ese hogar estará determinando si lo va a ser o no lo va a ser. Así que el proceso no concluye con el cierre, porque siempre tienen unas avenidas administrativas y legal que pueden adoptar, ¿verdad? Así que no podemos decir que es una determinación final y firme, porque todavía está en esos procesos que uno no sabe si va a apelar o no va a apelar,

pero de nuevo, quiero ser muy respetuosa de los procesos que se llevan en la ASSMCA”, señaló.