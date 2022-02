Secretario General del PNP pide a PRFAA detener pagos a Elizabeth Torres

SAN JUAN (CyberNews) – El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, solicitó el viernes a la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), por sus siglas en inglés), Carmen Feliciano, que detenga los pagos a Elizabeth Torres, cabildera/delegada especial ante el Congreso.

“Basta ya de este espectáculo. El servicio público es una vocación y lo más sagrado es cuando el Pueblo deposita la confianza como funcionario electo. La señora Torres corrió bajo una ley que viabilizó los Delegados Especiales ante el Congreso, mecanismo que se ha usado con gran éxito para lograr la estadidad y que todos conocemos como el Plan Tennessee. Este puesto no es para tratar de dañar la estadidad, es para avanzarla, como exigió el pueblo en las urnas. Por eso solicitamos a la Directora Ejecutiva de PRFAA iniciar el proceso para detener los pagos a la señora Torres pues no ha cumplido con su labor”, señaló Ríos en declaraciones escritas.

“El pueblo está cansado de inacción. Decir que no cree en la ley, la misma ley que ella buscó, atesoró y corrió bajo, es algo acomodaticio. Ella misma dice que no va a hacer nada, no hace nada. No visita la capital federal, sus informes son crítica, no sólo a la ley, sino a colectividades políticas y lo hace de manera personalizada, llamando corrupto a todo el mundo sin presentar evidencia alguna de sus alegaciones. Su puesto tiene una responsabilidad, trabajar para lograr la admisión de Puerto Rico como estado de la unión, trabajar para hacer cumplir el mandato electoral”, añadió el también Portavoz Alterno del PNP en el Senado.

Adelantó que estarán enviando en el día de hoy, viernes, una carta a Feliciano, plasmando su pedido oficialmente.

“Los Delegados tienen como misión implementar la voluntad del pueblo en el plebiscito de noviembre 2020 donde la estadidad obtuvo más del 52 por ciento de los votos. Quedarse en la casa sin hacer nada no es cónsono con lo estipulado. Reitero, el Plan Tennessee es un instrumento válido de trabajo y continuaremos con el mismo”, concluyó.