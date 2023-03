El que habla de paralización dice un disparate a juicio del gobernador en el tema de Reglamento de Permisos 

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el viernes que son “disparates” los argumentos de los que piensan que la ratificación del Tribunal Supremo de anular el Reglamento Conjunto de Permisos 2020 provocará una paralización.

“Aquí lo importante es lo que dije hace un momento, es que en el Gobierno en todo momento vamos a estar velando porque tengamos un marco regulatorio vigente, un reglamento vigente y y así siempre va a ser. Por eso el que me habla aquí de paralización lo que está diciendo es un disparate porque yo como gobernador jamás voy a permitir una paralización del desarrollo socio económico de Puerto Rico”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

De acuerdo al gobernador, independientemente lo que ocurra con la solicitud de reconsideración que en algún momento se presentará ante el Tribunal Supremo, siempre habrá un permiso válido en Puerto Rico.

“Así que no hay paralización alguna. En su momento, sabremos la decisión del Tribunal Supremo. Hay que recordar, que hay otro reglamento que no es bastante reciente que es el del 2019, que aunque también está bajo revisión judicial, también pudiéramos utilizarlo si es necesario, mientras no haya sido revocado de forma final y firme”, sostuvo el gobernador.

A su juicio, si inclusive los reglamentos conjuntos de permisos (en este caso el de 2019 y 2020) son declarados nulos finalmente por el Tribunal Supremo, no se pueden impugnar permisos previamente otorgados.

“Esas decisiones no aplican a permisos ya otorgados o sea son decisiones que son prospectivas o sea que es lo que tienen que básicamente hacer todo el que esté solicitando permiso lo puede seguir haciendo no hay nada en riesgo y la garantía que da el gobierno es que siempre vamos a tener un reglamento en vigor”.

Mencionó que otra alternativa que tiene la Junta de Planificación es aprobar por emergencia un reglamento de permisos, de manera que no se afecte el desarrollo económico.