Reconocen a la mujer vegabajeña

Por Zenaida Ramos Ramos

zramoselexpresso@gmail.com

Antonia Otero Zabaleta, de 86 años, no pensaba asistir a la actividad del Día Internacional de la Mujer, en la Plaza de Recreo, pero se animó y acudió junto al grupo del Centro de Envejecimiento J. Pérez Melón.

Mientras los asistentes disfrutaban del evento “Expo Mujer”, el alcalde Marcos Cruz Molina solicitó que pasara al frente la mujer de mayor edad. Resultó que doña Antonia era la dama con más años de vida en la actividad.

El alcalde Cruz Molina le otorgó un reconocimiento en representación de todas las mujeres vegabajeñas y doña Antonia, quien fue maestra por 15 años, se sorprendió y se emocionó al recibirlo.

“Todas aquí somos maestras en nuestros hogares, con nuestros hijos. Todas somos el primer paso de vida para todos nuestros hijos. Por lo tanto, les enseñamos, los educamos… No solo soy maestra, sino también soy tatarabuela y estoy orgullosa de serlo. Me tocó a mí esto (el reconocimiento). No lo esperaba porque yo no pensaba venir. Parece que Dios quiso que yo viniera,” dijo cuando recibió la proclama de la Semana de la Mujer.

En un aparte con este rotativo, dona Antonia conversó sobre la diferencia entre la mujer de antes y la contemporánea. Dijo que la fémina de hoy es “más liberal, más lista, menos sometida porque la mujer de antes nos sometíamos a lo que el marido decía y no nos atrevíamos a decir, como ahora dice la mujer: ‘Aquí mandamos los dos’. Antes él era el que mandaba.”

Sin embargo, “en cierto modo hace falta más educación y apoyo del gobierno, de las entidades porque de todos modos nos postergan en todos los ámbitos”. Así mismo, el alcalde expresa en la proclama que “en Puerto Rico, aún falta mucho para lograr la igualdad jurídica, política, económica y social de la mujer puertorriqueña…, reconozco y exalto a la mujer por sus grandes contribuciones que mueven al mundo y hacen de él un lugar mejor”.

Josefina Alvarado, voluntaria del Centro Pérez Melón, también recibió un reconocimiento de parte del alcalde, por ser representante de las mujeres que formaban parte de la milicia estadounidense. La dama estuvo activa en la Guardia Nacional de Puerto Rico.

También participaron en la celebración el representante Edgardo Feliciano Sánchez, agencias gubernamentales, compañías de planes médicos y empresas privadas. El Departamento de Salud orientó y vacunó contra el covid-19 a los ciudadanos que solicitaban ese servicio.