Carmen Maldonado presenta, propuestas para la presidencia del PPD

SAN JUAN (CyberNews) – La vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD) y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, presentó el miércoles, el concepto Evolución Popular, para dirigir los destinos de la formación estadolibrista.

“Como parte de las propuestas que presento a los miembros del Partido Popular Democrático para ser electa como Presidenta de esta honrosa e importante institución, he desarrollado cinco principios claves de lo que he denominado como la “Evolución Popular”. Tales principios son: Gobernanza, Transparencia, Educación, Inclusión y Ética”, señaló Maldonado en declaraciones escritas.

Añadió que Evolución Popular “conllevará un proceso de metamorfosis indispensable en ruta a desarrollar, renovar y transformar procesos en el interior del partido. Todos conocemos que Puerto Rico no puede seguir con el caos gubernamental de la manera en la que ha estado ocurriendo desde el 2017 hasta el presente. La Evolución Popular traerá soluciones para mejorar la calidad de vida de todas y todos los que vivimos en nuestro amado País”.

Gobernanza – Una vez sea electa como Presidenta del Partido Popular Democrático, comenzaremos a implementar el proyecto de Evolución Popular. Primeramente, para conseguir un cambio que tenga como resultado mejorar la actitud, conducta y propósito de todos los que militamos en esta organización. Los puertorriqueños ya no aguantamos el desconcierto que ha ocurrido en los últimos seis años y es por eso que aspiramos a un gobierno que nos represente y vele por los mejores intereses de cada miembro de nuestra sociedad puertorriqueña. En cuanto a Gobernanza, la Evolución Popular logrará que las relaciones políticas de todos los puertorriqueños incluyan el poder de evaluar con conciencia todas las decisiones sobre asuntos públicos para así tomar decisiones adecuadas y ejecutarlas.

“Mi Presidencia en el PPD será una en la que la institución vuelva a ser un ente abierto al público en general. Escucharemos la base del partido y tomaremos posturas claras sobre temas importantes para el País. Además, fiscalizaremos con fuerza al gobierno de turno saliente. Bajo mi liderato, la fiscalización será diaria, abierta y de frente, como debe ser. Al que le falle al País, lo recriminaremos inmediatamente con fuerza. Desde antes que alcancemos la Presidencia del Partido, y luego que la alcancemos, estaremos visitando pueblos y realizando la iniciativa de “Mesas de la Democracia”. En esta dinámica escucharemos a todo el que quiera aportar con sus ideas, preocupaciones, comentarios, en fin, con todo lo que pueda aportar a mejorar la vida de los puertorriqueños. Además, haremos que la Junta de Gobierno del partido sea una participativa y activa, con la responsabilidad y obligación que eso nos impone a todos los populares”, abundó.

Transparencia – “Desde el 2017 lo que el los gobiernos de la administración del Partido Nuevo Progresista nos han demostrado ha sido su gran falta de capacidad para dirigir un país, con una ejecutoria desastrosa y dañina para nuestros ciudadanos y para la imagen de nuestra isla en las esferas internacionales. Sabemos que el FBI y Fiscalía Federal han estado bastante entretenidos arrestando corruptos, como si fuera sacado de una serie de televisión. Todavía a esta altura del cuatrienio nos sospechamos que existen muchas investigaciones en curso que todavía han de conllevar arrestos de muchos otros políticos inescrupulosos y corruptos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Es por eso que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad porque el futuro de nuestro país esta en nuestras manos. Nos corresponde implementar como electores un gobierno de altura al ir a las urnas y votar en contra de todo el que ha participado y promovido esta corrupción que ha arropado el gobierno el pasado cuatrienio y el cuatrienio en curso”.

“Bajo mi Presidencia en el Partido desde este año 2023, y a partir del 2025 como Gobernadora de Puerto Rico, implementaré una política de cero tolerancia a la corrupción. Es más, será una política de combate abierto contra la corrupción. El País no puede seguir inmerso en esta ola de irresponsabilidad, de falta de compromiso y de falta de respeto respeto al pueblo puertorriqueño que tanto nos ha afectado en los últimos años. De hecho, desde mi campaña electoral tendremos un proceso limpio en el que evitaremos hasta la apariencia de cualquier conducta no adecuada. Todo el que aporte a mi campaña, sepa que está aportando a una candidatura limpia, en la que jamás se permitirá asunto alguno que siquiera tenga apariencia de corrupción. Para que haya actos de corrupción, primero tienen que existir políticos corruptos o cómplices de tal corrupción. Bajo mi presidencia en el PPD, no permitiremos ningún tipo de acto que le falte el respeto a nuestro pueblo. No a la corrupción ni por acción ni por omisión”, expresó Maldonado.

“Les comunico que nadie ha de pensar que podrá acercarse a mí con alguna idea o aportación corrompida. El que aporte al PPD sabrá que tiene una líder que velará por el buen uso de los fondos, batallando contra todo acto enviciado, adulterado o comprado. La honestidad será una de las principales cualidades de mi Presidencia en el PPD. No permitiremos que personas como los corruptos confesos que han cometido actos con algunos políticos del PNP, del PPD y demás partidos políticos, siquiera piensen en tratar de obtener dinero de manera ilegal.Los años de los Santamaría, que con tantos políticos del PNP cometió actos ilegales corruptos, así como los años de sujetos como Anaudi Hernández que cometió otras barbaridades con algunos políticos del PPD, terminaron. Recordemos aquellas palabras del Maestro en donde no venimos a ser servidos, sino venimos a servir”, argumentó la Alcaldesa.

“A mis queridos Populares, les pido que participen en la elección a la Presidencia del Partido a celebrarse el 7 de mayo de 2023. Que se sientan convencidos y tranquilos de votar por mí y por la Evolución Popular que es un proyecto de país que incluye la participación de todas y todos. Nos encargaremos de guiar al Partido al triunfo que Puerto Rico necesita y merece para rescatar al País del desastre del desgobierno actual”, señaló.

Educación – “La educación, sin lugar a duda, es la herramienta principal para el desarrollo e industrialización de una nación. Sin educación, es muy difícil poder contar con planes de avance que impulsen el crecimiento económico, cultural y moral de un país. Gracias a la educación logramos como sociedad participar en la solución de problemas que surgen día a día en nuestras comunidades como también nos ayuda a la creación de ideas que motiven a la composición de proyectos dirigidos a los fines principales que tenemos que atender como gobierno. Sin duda alguna, la educación es la base primordial para atender temas de salud, seguridad, arte, cultura, deportes, tecnología y muchos más. Para que como institución podamos alcanzar nuestro cometido, es vital la educación política y electoral de los populares y que todos puedan conocer los procesos. No tengo dudas de que empoderados, y con los datos correctos, vamos camino al triunfo”.

Inclusión – Dentro de las muchas virtudes que cuenta nuestro Partido Popular Democrático es que en sus inicios siempre hubo un mensaje claro de aceptación e integración, de modo que todas y todos sintieran que el partido les pertenece. Es normal que como sociedad tengamos nuestras diferencias de criterios en diversidad de temas, pero jamás dar paso a actos que promuevan el discrimen y la marginación de aquellos que también merecen ser escuchados y sentirse parte de nuestra sociedad. Por muchos años, muchos de los líderes de nuestro partido dieron ejemplo de lo importante que la integración de todos y que todos contamos con el mismo valor. “Como Presidenta del PPD fomentaré bajo mi administración una política clara de igualdad de posibilidades y oportunidades, sin relegar a nadie por sus convicciones, características, discapacidades, cultura o cualquier otro motivo que invada la libertad de cada ciudadano. El respeto y la consideración siempre es la primera regla de oro y nuestro fin como gobierno es enfocarnos en los asuntos que meritan atender para resolver los problemas severos que en este momento enfrentamos, gracias a una administración incompetente”, expuso Maldonado.

“Nos proponemos en crear una cultura inclusiva, en donde el amor, la bondad, la tolerancia, la empatía y la compasión sea el pilar principal, fuera de estereotipos y discrimen. Nuestro enfoque debe estar centrado en crear mayor sentimiento de humanidad, dándole la oportunidad a todo aquel que quiera aspirar a la posición en donde entienda pueda aportar más al desarrollo de nuestro país, teniendo en cuenta sus cualidades, profesionalismo, deseo, pero nunca juzgando por su pensamiento de estilo de vida. Es momento de educar y actuar en justicia para todas las partes. Es momento de arremeter contra cualquier pensamiento machista y darle el espacio, la voz y el protagonismo a la mujer puertorriqueña como se lo merece. Y esto no se alcanza solo con decirlo, sino con hacerlo, proponiendo ideas totalmente inclusivas, asegurándonos que cada mujer tenga la misma calidad de trabajo y sueldo en su empleo, rompiendo con toda brecha salarial en favor del hombre. Se hace cuando comprendemos su propia naturaleza, cuando entendemos lo valioso que es un proceso de embarazo, cuando ayudamos a la madre soltera, a la abuela que le toca criar solo a sus nietos, a la que intenta mejorar su calidad de vida y busca refugio y ayuda a tiempo, a la que es valiente y denuncia al abusador, esperando recibir socorro y protección y a toda mujer puertorriqueña que día a día se esfuerza por superar cualquier tipo de adversidad, sea del tamaño que sea”, añadió la alcaldesa.

Ética – Una de las principales luchas que tenemos como partido y que me propongo a trabajar fuertemente como Presidenta del Partido Popular Democrático es concienciar a nuestro pueblo, a nuestros servidores y funcionarios públicos la importancia de los verdaderos valores morales de un ciudadano íntegro. Llevamos años en donde cada semana las primeras planas de nuestros diarios llevan la triste carga del rostro de un ciudadano que no supo cumplir con la ley. “Tanto para mí como para cada popular, la palabra ética debe ser una insignia que debemos cargar cada día, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostemos a dormir. No puede haber una consciencia tranquila si a la postre tus intenciones fueron lucrarte y beneficiarte a ti mismo tomando lo que nos pertenece a todos. Es por ello que el proyecto de Evolución Popular diseña un modelo de los deberes y responsabilidades que cada funcionario público debe cumplir, bajo un compromiso honesto y leal a aquel que tuvo la confianza de prestarle su voto. No podemos dejar que el poder y la lujuria se apodere de nuestra mente a tal punto que olvidemos que somos representantes de toda una comunidad, un barrio, un pueblo y un país”, detalló Maldonado González.

“Debemos destacarnos por ser un partido que irradie sinceridad, empatía, amor propio y amor al prójimo. Que existen momentos en que tendremos que vestirnos de paciencia, sentarnos y escuchar con detenimiento el dolor y sufrimiento que muchos de los nuestros llevan guardado dentro de su ser. Que estemos conscientes de lo dichoso que somos como pueblo y agradecer cada oportunidad que tenemos de servir y ayudar a tanta gente. Que no siempre podemos pensar que tenemos la razón en todo y que dentro de la euforia que tengamos por querer ayudar con nuestras ideas, muchas veces nos viene bien ser humildes, escuchar a los demás y darles la oportunidad de que ejecuten sus ideas, de perdonar para ser perdonados y de tener la prudencia para caminar de la mano en una misma dirección. Esto es lo que verdaderamente destaca a un partido ganador, un partido valeroso y listo para tomar las riendas de un hermoso país que nos grita lo mucho que nos necesita. Ese partido solo tiene un solo nombre: Partido Popular Democrático. Les invito hoy y todos los días a confiar en mí, a ser todos parte de un mismo equipo, a unirnos como buenos populares, a alcanzar el triunfo en una misma dirección y a edificar el futuro que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros ancianos y todos nosotros merecemos. ¡Adelante, mi Partido Popular!”, finalizó Maldonado.