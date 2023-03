Pasión por el aroma de café invade Bayamón

Por Edwin García

“Con pan y mantequilla, dame oh, Señor, el cafecito nuestro de cada día.”

Quizás para algunos no lo sea, pero para la mayoría de nosotros, el café negro, puya o con leche, se ha vuelto casi una religión, y no debe faltar quien ruegue por un sorbito a las seis, a las tres, ¿y por qué no? antes de acostarse.

Y como nosotros tenemos el mejor café del mundo, era de esperarse que tuviéramos los mejores lugares para saborear una buena taza de café colao, como en Pasiones Coffee Roasters que la semana pasada inauguró su local en la calle Betances, en el casco urbano de Bayamón.

Pasiones es una marca que está en los supermercados, y en este local recientemente inaugurado, los clientes tendrán la oportunidad de tomar café mientras observan cómo se produce y se empaca. “Aquí ves el proceso de tueste de café. Vas a ver el proceso de empaque, y mientras te bebes el cafecito, también puedes comerte un sandwich, o tomarte una cerveza, o una copa de vino. Todo en un ambiente de producción. Vas a estar literalmente en un sitio que es de producción de café,” expresó Manuel Cruzado, quien, junto a su esposa, Janice Pérez, fundaron esta empresa que se apega a una tendencia mundial, que en Puerto Rico apenas hace su entrada, y tiene que ver con un ecosistema de colaboración en vez de competencia.

“Yo creo que la industria tiene que ser colaborativa. Tengo muchos amigos torrefactores quienes también me ayudan. Todo esto tiene que ser un ecosistema de ayuda, no de competencia, porque aquí la industria hay que hacerla crecer, y tú creces cuando te unes y cuando colaboras, y esa es la manera de crecer y poder echar hacia adelante y tener éxito. Este ecosistema es una tendencia mundial, pero es nuevo en Puerto Rico. A nivel mundial esa es la realidad, eso es lo que está pasando”, afirmó el torrefactor y empresario.

FORTALECIDO EL CASCO

Para el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, lo que muchos creían imposible, hoy es un hecho: el casco urbano se ha logrado revitalizar.

“Todo proyecto tiene que ser continuo, y las metas tienen que ser nuevas todo el tiempo. Uno no se puede detener. Pero, dentro de ese contexto, me siento contento y satisfecho por lo que se ha logrado. Los que en un momento me dijeron que era imposible, hoy me están dando la razón porque están viendo algo distinto en el casco urbano de Bayamón; mucho comercio nuevo, gente llegando. Se están construyendo unidades de vivienda, lo cual me satisface mucho, porque cogimos un área que estaba ambientalmente impactada y hoy se la estamos devolviendo a las comunidades, y así no tenemos que estar cogiendo los pocos terrenos que le quedan a Puerto Rico,” manifestó el Alcalde.

La atmósfera en la actividad de inauguración era de mucha camaradería, y se podía palpar que en este ambiente entre torrefactores existe tanta unión, que si Andrés Jiménez les preguntara: ¿Y qué come ese jibarito tan listo y tan aguzao?”, ellos le responderían: “Café con pan, viandas con bacalao.”