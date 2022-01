Transmitirán desde Puerto Rico paso de asteroide cercano a la Tierra

SAN JUAN (CyberNews) – Una roca espacial se encontrará en su mayor aproximación a la Tierra hoy martes, y su notable tamaño permitirá verlo a través de telescopios pequeños. Se trata del asteroide (7482) 1994 PC1, una roca con un tamaño de entre 1.1 km y 1.3 km de diámetro.La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) aclaró que aunque el “7482” está denominado como un Asteroide Potencialmente Peligroso por su tamaño y ocasional cercanía a nuestro planeta, afortunadamente su órbita se conoce muy bien y no representa riesgo por al menos los próximos 200 años.“Durante la noche del lunes estuvimos observando el asteroide según se acerca, y hoy martes a partir de las 7:00 de la noche estaremos mostrando en vivo el paso cercano a través de Facebook.com/sociedad.astronomia”, indicó la entidad educativa. “Para poner en perspectiva el tamaño de este asteroide, es similar en altura a El Yunque”, indicó la organización en comunicación escrita.Destacó que se trata del asteroide de mayor tamaño en acercarse a la Tierra durante este año, aunque ocasionalmente otros asteroides de menor tamaño pudieran pasar aún más cerca.“Esta roca espacial está desplazándose a la enorme velocidad de 43,754 millas por hora (70,416 km/h) y los factores de su tamaño y rápido desplazamiento ocasionarán que cualquier persona que esté apuntando su telescopio hacia el lugar y en la hora indicada, podrá verlo luciendo como una aparente estrella moviéndose ‘lentamente’ frente a las estrellas”, señaló la organización.



La SAC aclaró que este asteroide no será visible sin ayuda óptica. “Otro famoso asteroide llamado Apophis, es hasta ahora el único asteroide cuyo acercamiento a la Tierra podrá ser visto a simple vista desde algunas áreas en Abril de 2029”, indicó Eddie Irizarry, de la SAC.Irizarry lamentó que ya no contamos con el Radio-Telescopio de Arecibo, ya que el asteroide (7482) 1994 PC1 hubiese sido un objeto de gran interés para estudiarlo desde Arecibo, mientras que la antena Goldstone en California no podrá estudiarlo debido a que actualmente se encuentra en mantenimiento.El asteroide (7482) 1994 PC1 estará pasando hoy a una distancia de 1.2 millones de millas (1.93 millones de km), y fue descubierto por Robert McNaught desde el Observatorio Siding Spring en Australia, el 9 de agosto de 1994.