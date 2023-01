Gobernador descarta que controversia en Cámara federal afecte a Puerto Rico 

SAN JUAN (CyberNews)- Ante la situación que enfrenta la Cámara de Representantes de Estados Unidos con la elección de su presidente y lo que puede implicar para Puerto Rico en la aprobación de fondos y proyectos, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia opinó el jueves que el asunto no afectará a la Isla.“Nosotros tenemos nuestra propia agenda. Parte de las cosas que vamos a estar proponiendo no son controversiales desde el punto de vista de ambos partidos. Por ejemplo, el que nos insertan en el programa de nutrición de los Estados Unidos, que se le llama SNAP. Eso lo vamos a estar planteando y yo pienso que eso va a tener buena acogida, tanto en la fila demócrata como republicana”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Sobre el status y la oposición que tiene el liderato del Partido Republicano a la estadidad, Pierluisi Urrutia entiende que es un asunto de educar a los oficiales electos de esa colectividad, que piensan que Puerto Rico sería afiliado al Partido Demócrata.

“Hay algunos republicanos que se han expresado consistentemente en contra de la posibilidad para el Distrito de Columbia y para Puerto Rico y lo ven como estar añadiendo o aumentando el número de congresistas demócratas en el Congreso. Así lo ven. Yo pienso que no conocen a Puerto Rico, porque el que conoce a Puerto Rico sabe que aquí hay personas liberales, personas moderadas, personas conservadoras y aquí con toda probabilidad, una delegación congresional en su momento va a tener representación tanto demócrata como republicana. Así que yo lo veo como un esfuerzo de educación continuo que tenemos que hacer con líderes del Congreso para que vengan a Puerto Rico, para que conozcan a nuestro pueblo. Porque el estar catalogando a nuestro pueblo como un pueblo totalmente liberal no es correcto. Eso no es así. Aquí yo lo conozco, yo sé que en este pueblo tenemos aquí de todo y en su momento, pues ya cuando llegue el momento tendremos entonces congresistas, como digo, de ambos partidos nacionales”, sostuvo.

Al momento, el representante del Partido Republicano por California, Kevin McCarthy no ha conseguido la mayoría de votos para convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes federal. McCarthy ha hecho todo tipo de concesiones a los opositores a su presidencia, pero todavía no ha logrado el respaldo de al menos 20 representantes ultraconservadores.