¿Qué ganamos aceptando a esa gente endeudada y mal educada como estado?, cuestiona congresista republicano contra proyecto estatus

WASHINGTON D.C. (CyberNews)- El representante del distrito 4 de California, el republicano Tom McClintock, expuso el jueves sus objeciones al Proyecto de la Cámara federal H.R. 8393 sobre el status de Puerto Rico, específicamente al asunto de la estadidad para la isla.

“Este proyecto ignora totalmente el derecho de todos los estadounidenses de discutir y decidir lo monumental e irreversible que esta acción significa. La estadidad significaría que, en la próxima redistribución, otros estados perderían un total de 4 sillas en la Cámara de Representantes, para acomodar a la delegación de Puerto Rico. Y solamente, el 20 por ciento de la población de Puerto Rico no habla fluidamente inglés. Lo que significa que estaríamos admitiendo un estado cuya vasta mayoría está enajenada del debate nacional, lo cual es fundamental en nuestra democracia”, dijo McClintock en su turno en contra.

“Así que, ¿cómo es que esto beneficia a América en admitir a un estado que está sumamente endeudado, pobremente educado, con los habitantes más pobres y con la mayor cantidad de desempleados en la nación? Y no tendríamos nada más que decir, porque en este proyecto el Congreso no tendría nada que decir sobre el particular si se aprueba”, añadió.