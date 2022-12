Aida Díaz arremete contra presidente de la AMPR y endosa a su retador al puesto

SAN JUAN (CyberNews)- La expresidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, endosó el miércoles a José Eligio Vélez, hijo, para dirigir la organización de cara a su Asamblea de Delegados del próximo jueves.

Díaz arremetió contra el actual presidente, Víctor Manuel Bonilla Sánchez, y las expresiones de los portavoces de su campaña. Bonilla Sánchez fue vicepresidente de la institución en los últimos años que Díaz la presidió.

“Se ha dicho que Víctor no pudo desarrollar su liderato, porque no se le dio oportunidad de hacerlo. Nada más lejos de la verdad. Tan pronto me inicié como presidenta, nombre a Víctor como director ejecutivo asociado. Más tarde cuando Willie (William Ortiz) renunció, él decidió correr por la vicepresidencia y desde ese momento fungió como tal. Él sabe las veces que fui a su oficina para pedirle que me sustituyera en los medios, porque eran demasiado. Sabe también que no aceptó sustituirme en ningún momento. Además, sabe que logramos enmendar el reglamento para que presidiera la égida y hoy la égida está en unas condiciones críticas. Sabe también que mi renuncia frente a la junta del hospital (del Maestro), le pedí que asumiera la presidencia. Allí mismo se negó porque según él tenía conflicto. Ha habido tres presidencias en el hospital, porque nunca quiso asumir la presidencia ha quedado vacante esa presidencia y no es hasta ahora que acepta presidir”, expresó Díaz en su mensaje.

Díaz alegó que Bonilla Sánchez ha violentado en varias ocasiones el Reglamento de la institución y lo acusó además de pretender enmendar el documento para quitarle poderes a la Asamblea. El jueves, los alrededores de 500 delegados deberán aceptar o rechazar 17 enmiendas al Reglamento propuestas por Bonilla Sánchez que no son aceptadas por sus retadores a la presidencia.

“A todos los que aspiran a alguna posición en esta papeleta, son protagonistas de la oportunidad que le brindó la institución para tener reconocimiento ante sus pares. Esta elección no es por quien es más bueno. Ni quien se lo merece, ni si se hereda ni por los años en la institución. Es por el líder y la líder que están más capacitados para llevar las riendas con juventud, honestidad, creatividad, para llevar nuevamente la institución a su sitial. Por lo antes, expuesto, pido que no sean parte de lo que está ocurriendo. Que se atrevan a decir ‘Basta Ya’ como lo hemos hecho en otros momentos. Que voten por la reconstrucción de la Asociación de Maestros”’, concluyó Díaz.

El jueves 30 de diciembre, en el Hotel Sheraton en San Juan, alrededor de 500 delegados de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), escogerán a su presidente y vicepresidente para los próximos tres años.

Se espera, además, que los presentes voten a favor o en contra de 17 enmiendas al Reglamento de la centenaria institución.

Los candidatos son el actual presidente Víctor Manuel Bonilla Sánchez y Raúl González como vicepresidente. Ambos son retados por José Eligio Vélez, hijo y Sibarys Morales Paniagua.