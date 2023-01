Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. inaugura cuatro Centros de Asistencia al Contribuyente del IRS en Puerto Rico

GUAYNABO (CyberNews) – Para ayudar a los residentes de Puerto Rico que reúnan los requisitos para reclamar el Crédito tributario por hijos (CTC) y para celebrar la apertura de cuatro nuevas oficinas del IRS en la isla, el IRS organizará un evento especial el sábado, 28 de enero, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC) en Guaynabo, ubicado dentro del edificio City View Plaza II en 48 Carretera 165 kilómetro 1.2, Guaynabo.

Durante este tiempo, se atenderá a las personas sin cita previa. Normalmente, los TAC están abiertos de lunes a viernes solo con cita previa. El personal del IRS brindará todos los servicios que se ofrecen de manera rutinaria en la oficina. No se aceptarán pagos en efectivo.

“Seguimos comunicándonos con los residentes de Puerto Rico para compartir información importante acerca de cómo recibir el Crédito tributario por hijos y para obtener ayuda más allá de nuestro horario normal,” dijo Ken Corbin, Comisionado de Salarios e Inversiones del IRS y Oficial de Experiencia del Contribuyente del IRS en comunicación escrita.

Las personas deben traer los siguientes documentos:

Identificación actual con foto emitida por el gobierno,

Tarjetas de Seguro Social para los miembros de su hogar, incluidos cónyuge y dependientes (si corresponde) y

Cualquier carta o notificación del IRS recibida y documentos relacionados.

Si planifica solicitar servicios de verificación de identidad, debe traer dos formas de identificación y una copia de la declaración de impuestos presentada para el año en cuestión si presentó una declaración.

Durante la visita, el personal del IRS también puede solicitar la siguiente información:

Una dirección postal actual, y

Comprobante de información de la cuenta bancaria en su declaración de impuestos para recibir pagos o reembolsos por depósito directo.

Habrá intérpretes de idiomas extranjeros disponibles. El personal del IRS programará citas para una fecha posterior para las personas sordas o con problemas de audición que necesitan servicios de interpretación y lenguaje de señas.

Opciones de preparación de declaraciones de impuestos

La preparación de declaraciones de impuestos no es un servicio que se ofrece en los TAC del IRS. Los residentes que necesiten este servicio deben aprovechar los siguientes recursos gratuitos disponibles para ayudarlos a preparar y presentar sus declaraciones de impuestos federales de 2021 y 2022.

Junto con este evento, la Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA) del IRS brindará preparación gratuita de declaraciones de impuestos federales de EE. UU. en el Centro de Oficinas de San Patricio, 7 calle Tabonuco, Guaynabo, Puerto Rico 00968. Además, los socios comunitarios del IRS brindarán ayuda tributaria gratuita en el VITA Tax Corner ubicado en 255 Ave de la Constitución en Puerta de Tierra, San Juan, PR 00901. Los residentes elegibles también pueden obtener ayuda gratuita para preparar su declaración de impuestos en otros sitios VITA después del evento. Para encontrar ayuda gratuita para la preparación de la declaración de impuestos más cercana, use la herramienta localizadora de VITA en IRS.gov o llame al 800-906-9887. Antes de ir a un sitio de VITA o TCE, consulte la Publicación 3676 B para conocer los servicios prestados y verifique qué traer para asegurarse de tener todos los documentos requeridos y la información que los voluntarios de VITA necesitarán para ayudarlo. Cualquier individuo o familia que ganó $73,000 o menos en 2022 puede usar el software de impuestos a través de Free File del IRS sin costo alguno. Hay productos en inglés y español. Las personas que presentan el Formulario 1040-PR también pueden usar MyFreeTaxes.

Más oficinas locales abiertas en PR para citas

El IRS tiene cuatro TAC adicionales ahora abiertos en la isla. Para estos lugares, los contribuyentes deben llamar al 844-545-5640 para programar citas para recibir servicios de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Guaynabo: Edificio DASE – Parque Industrial Los Frailes Calle C #475, Guaynabo, PR 00969 Humacao: 3 Calle Boulevard Nicanor Vázquez, Humacao, PR 00791 Mayagüez: 349 Avenida Hostos, Mayagüez, PR 00680 Ponce: 2050 Ponce Bypass, Ponce, PR 00717

Elegibilidad para recibir el Crédito tributario por hijos reembolsable|

Muchos residentes de Puerto Rico son elegibles para recibir el Crédito tributario por hijos proporcionado por el Plan de Rescate Estadounidense. Para el año tributario 2021, el Crédito tributario por hijos es totalmente reembolsable. La nueva ley eliminó temporalmente el requisito anterior de limitar el monto del reembolso al monto de los impuestos pagados al Seguro Social y al trabajo por cuenta propia durante el año.

La legislación de 2021 también amplió permanentemente la elegibilidad de los residentes de Puerto Rico para reclamar más de un hijo calificado. El crédito para 2021 tiene un valor de hasta $3,600 por cada niño menor de 5 años y $3,000 por cada niño mayor.

Los residentes de Puerto Rico deben presentar una declaración de impuestos federales ante el IRS para reclamar el Crédito tributario por hijos. El crédito se puede reclamar en el Formulario 1040-PR, Declaración Federal de Contribución sobre el Trabajo por Cuenta Propia para Residentes de Puerto Rico, Formulario 1040-SS, Declaración de Impuestos sobre el Trabajo por Cuenta Propia de EE. UU., Formulario 1040, Declaración de Impuesto sobre el Ingreso de Individuos de EE. UU. o el Formulario 1040-SR, Declaración de impuestos de EE. UU. para personas mayores. El formulario 1040-PR es un formulario en español. El Formulario 1040 y el Formulario 1040-SR tienen versiones en español.

Las familias que no deben impuestos al IRS pueden presentar su declaración de impuestos de 2021 y reclamar el Crédito tributario por hijos para el año tributario 2021 en cualquier momento hasta el 15 de abril de 2025, sin ninguna multa. Muchas personas elegibles no han presentado una declaración de impuestos para reclamar el crédito, ya sea porque normalmente no presentan una declaración de impuestos, nunca han tenido que presentar una declaración de impuestos federales o no se han enterado de los cambios en la ley.

El IRS recomienda encarecidamente a las personas que usen recursos digitales para presentar declaraciones de impuestos, recibir pagos y verificar el estado de su cuenta.

La página web de IRS.gov, Comuníquese con su oficina local, enumera todos los servicios de TAC que se ofrecen durante el evento y el horario de atención habitual. Muchos han usado una visita de sábado para preguntar sobre los servicios de protección de identidad del IRS, o para solicitar Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), reembolsos y opciones de pago. Si no hay asistencia disponible de los empleados del IRS que se especializan en servicios específicos, las personas recibirán un referido para ellos. Los empleados del Servicio del Defensor del Contribuyente también pueden estar disponibles para ayudar con asuntos que cumplan con ciertos criterios.