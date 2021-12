CDC baja a 5 el periodo de aislamiento (cuarentena) a los vacunados que den positivo a COVID-19

ATLANTA, Georgia (CyberNews)- La directora del Centro de Control de Enfermedades (CDC) Rochelle Walensky anunció el lunes los cambios en el periodo de aislamiento (cuarentena) ante la variante ómicron de COVID-19.

“La variante ómicron se está extendiendo rápidamente y tiene el potencial de afectar todas las facetas de nuestra sociedad. Las recomendaciones actualizadas de los CDC para el aislamiento y la cuarentena equilibran lo que sabemos sobre la propagación del virus y la protección que brindan las vacunas y las dosis de refuerzo. Estas actualizaciones garantizan que las personas puedan continuar con su vida diaria de forma segura. La prevención es nuestra mejor opción: vacunarse, recibir un refuerzo, usar una mascarilla en entornos públicos cerrados en áreas de transmisión comunitaria importante y alta, y realizar una prueba antes de reunirse”, dijo Walensky en declaraciones escritas.

“Dado lo que sabemos actualmente sobre COVID-19 y la variante ómicron, los CDC están acortando el tiempo recomendado para el aislamiento de 10 días para las personas con COVID-19 a 5 días, si son asintomáticos, seguidos de 5 días de uso de una mascarilla cuando están cerca de otras personas. El cambio está motivado por la ciencia que demuestra que la mayor parte de la transmisión del SARS-CoV-2 ocurre temprano en el curso de la enfermedad, generalmente en los 1-2 días antes de la aparición de los síntomas y 2-3 días después. Por lo tanto, las personas que dan positivo en la prueba deben aislarse durante 5 días y, si están asintomáticas en ese momento, pueden dejar el aislamiento si pueden continuar con la mascarilla durante 5 días para minimizar el riesgo de infectar a otras personas”, añadió.

Además, actualizaron el período de cuarentena recomendado para aquellos expuestos a COVID-19.

Para las personas que no están vacunadas o que tienen más de seis meses de su segunda dosis de MRNA (o más de 2 meses después de la vacuna Janssen) y aún no han recibido una dosis de refuerzo, los CDC ahora recomiendan la cuarentena durante 5 días seguida de un uso estricto de mascarillas durante 5 días adicionales. Si una cuarentena de 5 días no es factible, es imperativo que una persona expuesta use una mascarilla bien ajustada en todo momento cuando esté cerca de otras personas durante 10 días después de la exposición. Las personas que han recibido la vacuna de refuerzo no necesitan ponerse en cuarentena después de una exposición, pero deben usar una mascarilla durante 10 días después de la exposición. Para todos aquellos expuestos, la mejor práctica también incluiría una prueba para el SARS-CoV-2 el día 5 después de la exposición. Si se presentan síntomas, las personas deben ponerse en cuarentena inmediatamente hasta que una prueba negativa confirme que los síntomas no son atribuibles al COVID-19.

“El aislamiento se relaciona con el comportamiento después de una infección confirmada. El aislamiento durante 5 días seguido de una mascarilla bien ajustada minimizará el riesgo de transmitir el virus a otras personas. La cuarentena se refiere al tiempo que sigue a la exposición al virus o al contacto cercano con alguien que se sabe que tiene COVID-19. Ambas actualizaciones se producen cuando la variante de ómicron continúa extendiéndose por los Estados Unidos y refleja la ciencia actual sobre cuándo y durante cuánto tiempo una persona es máximamente infecciosa”, sostuvo.