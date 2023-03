Comisionada residente insiste es una barbaridad acciones de Hospital Auxilio Mútuo contra Clínica de Veteranos y Reglamento de Permisos

LOÍZA (CyberNews) – La comisionada residente Jenniffer González Colón dijo el jueves que el gobierno de Puerto Rico debe atender con un reglamento de emergencia, la anulación del Reglamento Conjunto de Permisos 2020 el cual fue invalidado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Porque pudiéramos hablar aquí, no solamente de vidas que se pueden ver afectadas con proyectos que pudieran tener alcance de afectar su vida y propiedad, pero también con la incertidumbre que se crea detiene el flujo de fondos federales porque muchos de estos proyectos requieren una aprobación estatal y federal para el uso de estos fondos y pudiera hacer que inclusive, Puerto Rico no cumpla con las expectativas de tiempo límite para la utilización de estos fondos. Estamos hablando del campo de vivienda, carretera e infraestructura. Eso pudiera hacer que perdiéramos fondos federales en cantidades insospechadas”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

“Eso sin incluir, el montón de trámites privados. Así que me parece que es una barbaridad lo que acaba de ocurrir”, añadió.

Según la comisioanda residente, esta acción afecta también proyectos de canalizaciones de ríos y dragados.

La situación con el reglamento es consecuencia de la impugnación que tiene el Hospital Auxilio Mútuo contra la Clínica de Veteranos que se pretende construircerca del Tribunal Superior de San Juan. Esa clínica ha sido impulsada por González Colón.

“Logramos estos fondos para esta clínica, que no es para el público en general, esto es exclusívamente para servicios a veteranos que no lo ofrece ninguna otra institución en Puerto Rico y ellos están oponiéndose a eso. Me parece una barbaridad que el Auxilio Mútuo siga cuestionando fondos federales del Hospital de Veteranos para Salud Mental”, afirmó.

Sus expresiones se dieron al culminar la primera cumbre de erosión costera celebrada en el municipio de Loíza.