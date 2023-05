El Punto es de ‘El Kampestre’

Por Edwin García

LEVITTOWN, Toa Baja — Familiares, amigos y clientes del restaurante El Kampestre se reunieron para dar la bienvenida a la joya de la corona de la casa, el vino Punto Geodésico.

Desde ahora es la exclusividad del restaurante y su degustación fue la antesala a la presentación y develación de este.

Raúl Fontanes recibe a los comensales con un nuevo vino. ¡Salud para todos!

“Este es el trabajo de muchos sueños. Siempre te encuentras en el camino con obstáculos, y a pesar de aquellos que dijeron que no se podía, aquí estamos. Hoy hay más fuerzas que ayer, pero mañana va a haber más fuerzas que hoy. Y vamos a ir hacia adelante con eso en la mente. Y aquí estamos presentes, y se pudo porque detrás de todo esto siempre hay un gran equipo, que cree, confía en uno como persona y como empresario. Gracias a todos mis clientes, mis amigos, que están aquí presentes,” manifestó el orgulloso propietario de El Kampestre, Raúl Fontanes.

“Hay que hablar de los protagonistas de este evento, y vamos a empezar por la gente de Plaza Cellars, Joel Rivera y Cristina Reyes, que una vez yo les hablé de este gran proyecto que teníamos, no titubearon y nunca dijeron que no. Cristina en menos de una semana me montó en un avión y me llevó a Bodegas Trus, en España”, expresó Fontanes.

Fontanes agradeció a Bodegas Trus, cuyo representante, Borja Larroca, estaba presente en la develación y también expresó su agradecimiento a su equipo de trabajo. “Gracias por haberme recibido y atendernos con tanto entusiasmo en plena vendimia. Eso para los vinícolas es un poco atareado. Gracias a mi equipo de trabajo, mis compañeros, que han abrazado este proyecto con un sentido de pertenencia”, agregó Fontanes.

SU ORIGEN

Punto Geodésico es un nuevo vino de la Ribera del Duero elaborado por Bodegas Trus a partir de una selección de distintas parcelas de Tempranillo ubicadas en cuatro términos municipales de la Ribera burgalesa, formando un trapecio imaginario con Aranda de Duero en su centro. Las localidades de La Aguilera, Moradillo de Roa, Peñaranda y Baños de Valdearados son los cuatro puntos geodésicos —que de ahí le viene el nombre— de donde proceden las uvas, cada uno de ellos con diferentes suelos, pero, todos con uva Tempranillo de entre 30 y 60 años.

Una crianza en barricas de roble francés y americano y de distintos volúmenes durante más de doce meses, completan este vino. “Somos un proyecto muy joven en España, con tres bodegas. Con una primera bodega que se montó en un pueblecito en la provincia de Burgos que se llama Pesquera de Duero, y ahí tenemos una bodega que es Bodega Trus, que es un proyecto que tiene apenas 25 años. Y, poquito a poco, hemos ido evolucionando hasta conseguir llegar a sitios como este, y empezar a convertirnos en un precedente en el mundo del vino,” explica Larroca.

El Punto Geodésico se puede tomar o adquirir exclusivamente en El Kampestre, en la avenida Boulevard, en Levittown.