Aceleran mejoras a residenciales

CATAÑO — Como parte de la millonaria inversión que se estará realizando en diferentes residenciales de Cataño, el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, anunció que se llevarán a cabo mejoras en los residenciales Juana Matos l, ll y lll, y Jardines de Cataño con una inversión de $2.2 millones.

Los trabajos incluyen labores de pintura, sellado de techo y construcción de área de juegos.

En Juana Matos se realiza actualmente la primera fase de impermeabilización en 156 unidades y una primera fase de pintura en 108 viviendas. En Juana Matos II se estarán impactando 20 edificios de vivienda con trabajos de pintura exterior, al igual 18 edificios de Juana Matos III.

“Hoy se vuelve a confirmar que Pedro Pierluisi es el mejor aliado que ha tenido Cataño y su gente en La Fortaleza. Una vez le llevé, personalmente, la inquietud de diferentes mejoras en los residenciales de mi pueblo que requerían acelerar sus trabajos, éste llamó inmediatamente al Secretario de la Vivienda para dejarle saber nuestro pedido. De igual forma, agradecemos la diligencia y apertura del Administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, con quien hemos sostenido varias productivas reuniones y hoy vemos el fruto de ese trabajo en equipo. Como hijo de un residencial, no anuncio un proyecto más, hoy me siento que devuelvo a mi gente parte de lo mucho que ellos me han dado y me siguen dando con su respaldo,” destacó el alcalde Julio Alicea Vasallo.

Adelantó que vendrán más proyectos para otros residenciales y comunidades de dicha ciudad costera.

“Con esta inversión millonaria para estos residenciales en Cataño y la creación de 53 empleos, reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades y con Puerto Rico”, expresó el administrador de Vivienda Pública desde la cancha de Juana Matos I y quien también estuvo acompañado por los senadores Carmelo Ríos y Migdalia Padilla.

En el residencial Jardines de Cataño, se realiza escarificación y pavimentación parcial de calles y estacionamientos, al igual que la primera fase de pintura exterior en 104 viviendas.