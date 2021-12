Julio Alicea Vasallo “La jauja de contratos termina mañana a las 8:00 de la mañana”

CATAÑO (CyberNews) – Tras juramentar en su casa al cargo de alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo dijo el domingo que cancelará una tercera parte de los contratos que se han firmado.

“Se cómo combatir la corrupción. Voy a dotar la Oficina de Auditoría Interna que está inoperante. Les voy a dar las herramientas y seminarios y voy a establecer una orden ejecutiva para darle una independencia total a esa oficina. Le voy a prohibir hacer campaña fuera de horas laborables. Mañana me voy a reunir con el licenciado Sicardó para evaluar cada uno de esos contratos. Ya observé en la página del Contralor algunos contratos y no se ven bien. Voy a reducir una tercera parte de esos contratos”, dijo Alicea Vasallo en conferencia de prensa.

“Veo contratos de servicios profesionales y te puedo mencionar, para asesorar en Recursos Humanos, para asesoramiento en el área de auditoría interna, para asesoramiento en administración pública, en finanzas, para eso estoy yo allí. Yo no necesito a asesores que me enseñen, y lo digo con mucha humildad. Hay muchos contratos de servicios profesionales y consultivos que no hacen falta en el municipio, yo los voy a cancelar y son muchos”, añadió.

Explicó que tiene un estimado de reducción de 150 millones de dólares en contratos donde dijo que los dedicará a las comunidades de Cataño.

“La jauja de contratos termina mañana a las 8:00 de la mañana”, añadió.

Alicea Vasallo fue juramentado por el juez Superior Pedro Vidal, en una ceremonia que se llevó a cabo en su residencia.

En relación a los contratos, según Alicea Vasallo, “el alcalde (el Cano Delgado) nunca firmaba contratos. Los contratos en Cataño van a ser firmados por este servidor”, dijo al añadir que era Gabriel Sicardó Ocasio quien firmaba los contratos, también Honoris Machado. “Estoy considerando que se quede porque es mi amiga”, dijo. Además, mencionó el nombre de Alex Mojica, administrador de la ciudad. “La Oficina del Contralor ocupó su computadora y entiendo que la contralora de Puerto Rico tiene un caso sólido para referir al Departamento de Justicia. Yo me pregunto por qué este señor sigue allí”, dijo Alicea Vasallo.

Alicea Vasallo mencionó que quiere crear un centro radiológico en Cataño.