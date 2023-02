Denuncian silencio de los líderes del Partido Popular ante controversia por expresiones sobre homosexualidad de la Primera Dama de Ponce

PONCE (CyberNews) — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano exigió el martes a los líderes del Partido Popular Democrático (PPD) que se expresen sobre las expresiones de homofobia de la Primera Dama de Ponce y la defensa del alcalde Luis Irizarry Pabón.

“Tras despachar someramente las expresiones homofóbicas de su esposa, Miyady Velázquez Pagán, el Alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, dijo “no somos homofóbicos, amamos a cada ser humano. No necesariamente apoyamos una conducta, pero nosotros amamos al ser humano que Dios ha creado”. Alcalde, el pecado no es la homosexualidad, el pecado es la homofobia. Ser quien uno es y amar a quien se ama jamás pueden ser pecados. Discriminar, violentar y atentar contra la dignidad de las personas LGBTQ+ sí lo es”, sentenció Serrano en declaraciones escritas.

“En su respuesta, Alcalde, no hay disculpa. No hay propósito de enmienda. No hace referencia al daño que esas expresiones causan. No hablan del discrimen que eso conlleva. Nada. Palabras huecas y trilladas, llenas de condena y fundamentalismo. Queremos acción. Que el Municipio de Ponce haga una política pública, por escrito y por ordenanza municipal —con la firma del alcalde— que no se discriminará por orientación sexual ni identidad de género. Eso sería lo que corresponde, no palabras que se las lleva el viento y mucho menos palabras que catalogan a la homosexualidad como conducta.”, aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Todes, además, condenó el silencio cómplice de los líderes del PPD ante esta homofobia en el Municipio de Ponce.

“No tan sólo han permanecido en silencio sin condenar las expresiones homofóbicas de la Primera Dama de Ponce, sino que tampoco denuncian las expresiones del Alcalde que señalan que la homosexualidad es una conducta con un lenguaje de ‘amar al pecador y no al pecado’. Como si fuera poco, quedan silentes ante el posible discrimen al cantante abiertamente gay José Alfredo, a quien se le negó la participación en un evento en Ponce. Esto es inaceptable, sobre todo de parte de aquellos que aspiran a dirigir ese partido”, concluyó Serrano.