Alcalde de Comerío acusa al alcalde de Naranjito de discriminar en el tapón por puente atirantado

SAN JUAN (CyberNews) – El alcalde de Comerío Josean Santiago urgió de la Policía Estatal tomar el control del caos vehicular que se ha estado formando todas las mañanas en el Puente Plata en Naranjito, a raíz del cierre del puente Atirantado.

Esto porque según denunció el jueves, efectivos de la Policía Municipal de Naranjito le dan prioridad a los vehículos que vienen de la PR-148 de Naranjito hacia Bayamón, dejando literalmente pillados a aquellos que vienen de Comerío por la PR-167. Además le prohíben el paso de aquellos conductores que transitan de Bayamón hacia Comerío obligándolos a dar una vuelta de más de media hora por la PR 164 para caer al mismo puente en dirección contraria.

“Es una barbaridad lo que está ocurriendo, la intervención de los agentes de la policía municipal lo que está provocando es que los comerieños se vean seriamente afectados. Lo que puedo decir es que cuando la policía municipal no está, el tránsito fluye mejor, no hay un plan bien estructurado y se está discriminando con la gente de mi pueblo y con la que va hacia mi pueblo” , dijo el alcalde en entrevista radial (Red Informativa).

El ejecutivo municipal confirmó que se comunicó con el Comisionado de la Policía para que le ordenara a la División de Tránsito que asumiera el control de la vía.

El alcalde además, descartó que una solución posible al caos vehicular mañanero, sea enviar efectivos de la policía municipal de Comerío al lugar tal como lo hace el municipio de Naranjito en esa transitada intersección.

“Es que tu te imaginarias entonces yo mandando a la policía municipal de Comerío a tomar medidas distintas, es una discusión entre policías y eso no sería lo correcto”, insistió el alcalde.

Por su parte el alcalde de Naranjito Orlando Ortiz condenó las expresiones de su homólogo de Comerío atribuyéndole el caos vehicular a acciones discriminatorias por parte de los efectivos de la policía municipal de Naranjito: ” No acostumbro a hablar de compañeros colegas alcaldes, pero en esta ocasión me veo obligado. Acabo de escuchar unas expresiones de mi vecino alcalde de Comerío donde prácticamente le echa la culpa a la policía municipal de Naranjito sobre un llamado caos y discrimen hacia su pueblo. Alcalde, nuestros hombres y mujeres de la policía municipal se sacrifican a diario madrugando y en ocasiones bajo la lluvia para atender esta situación que nos afecta a todos por igual. Los líderes en los momentos difíciles se crecen y buscan soluciones y no ponerse a quejarse o llorar por los medios. Usted indica que llamó a mi oficina para dialogar, falso, nunca ha llamado y ni siquiera a este servidor cuando usted tiene línea directa conmigo y yo con usted. Se le solicitó que nos ayudará y su respuesta es para qué poner a pelear a policías de ambas jurisdicciones. Los miembros de la policía de Comerío son profesionales y si usted le da la instrucción de cooperar ellos lo harán como en otras ocasiones. Ahora, si no tienes suficientes efectivos, eso son otros veinte pesos. Vamos a buscar soluciones y dejemos de llorar y quejarnos más” dijo el alcalde en sus redes sociales.