Empleados de ADSEF advierten se van a contagiar con el PANFLU

SAN JUAN (CyberNews) – Los empleados de la Administración del Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), amenazaron el lunes con iniciar un patrón de ausentismo por enfermedad, si no se atienden sus reclamos de mejora salarial.

“Nuestro trabajo es uno esencial y así, ya fue reconocido por la actual administración, pero nuestra remuneración salarial es una de indigencia. De nosotros depende que más de 1.5 millones de beneficiarios de las ayudas federales tengan comida en su mesa y nosotros apenas podemos llevarla a la nuestra. De no recibir pronta atención a nuestros reclamos, no se descarta un ausentismo masivo (panflu)”, expuso una empleada que pidió que su identidad no sea revelada.

El pedido de estos empleados de la ADSEF al gobernador Pedro Pierluisi y a los Legisladores es que les garantice en el próximo presupuesto un ajuste salarial significativo. A la secretaria, Carmen Ana González Magaz, que identifique un 10 por ciento del presupuesto federal que recibe la ADSEF para el pago de un diferencial a todos sus empleados mientras se obtenga una asignación presupuestaria recurrente para la otorgación de un ajuste salarial.

Según la protestante, el salario base de gran parte de estos empleados es de 1,341 dólares bruto, que con las deducciones se queda en poco menos de 500 dólares quincenales.

Estos trabajadores son los responsables de tramitar todos los Programas de asistencia pública tales como: Asistencia Nutricional (conocido como cupones), Ayuda Temporal a Familias Necesitadas (conocido como el TANF), Crisis de Energía, Subsidio de Energía, Fondos Discrecionales, Epidemiología (Ley # 152), Censos durante emergencia (paso de Huracanes, terremotos, fuego, etc.), Mercado Familiar, Distribuciones de Alimentos e Impactos, entre otros.