Edward O’Neill agradece al electorado tras ventaja en elección especial alcadía de Guaynabo

GUAYNABO (CyberNews) – Edward O’Neill Rosa agradeció el sábado al electorado de Guaynabo, ante su ventaja en la elección especial para la alcaldía de ese municipio.

“Van mis primeras palabras de agradecimiento para los guaynabeños que han depositado la confianza de su voto en mi. Tiene un profundo valor su apoyo. Sepan que no les fallaré y trabajaré con todas las fuerzas de mi corazón para devolverle el lustre a Guaynabo”, dijo O’Neill Rosa en declaraciones escritas.

“Verdaderamente me siento honrado de contar con el favor de un pueblo sabio y optimista que ha sufrido mucho, pero que aún tiene esperanza y que tiene fe. A ellos me debo y para ellos trabajaré duro, les aseguro que Guaynabo volverá a brillar. Es un nuevo amanecer para la Ciudad de las Cinco Estrellas”, añadió.

“A mis compañeros de papeleta, quienes en esta breve campaña reiteraron su amor por nuestro pueblo y un interés de progreso, es ahora el momento de unirse y demostrar cuán genuino fue ese mensaje que expresaban en cada entrevista o comparecencia pública. Los invito a unirse en una ruta de progreso para nuestra Ciudad y nuestra gente”, expuso.

“A los empleados municipales les reitero mi respeto pues sé con la devoción y celo con el que hacen su trabajo en cada dependencia. Ustedes son parte de mi equipo, los quiero unidos y con un solo propósito en mente; levantar a Guaynabo”, dijo.

“A los detractores, incluyendo algunas “personalidades” en los medios, les digo que basta ya del asesinato de reputaciones y agendas de descrédito que han tramado contra Edward ONeill Rosa. Les dije durante toda la campaña que no puedo responder por aquello de lo que no soy responsable. Es hora de parar este tipo de ataques y agendas si queremos que Puerto Rico crezca como país y cada día tengamos más personas de bien dentro de la política partidista. El pueblo es sabio, y también está claro de sus agendas. Reconozcan que las ha rechazado contundentemente”, sentenció O’Neill Rosa.

“A mi Partido, sepan que esta y la pasada campaña las hice con altura, con mucho respeto y sin el apoyo de maquinarias mas allá del respaldo de un pueblo con deseos de progreso y bienestar. Les digo que estaré apoyando los postulados de igualdad que don Luis A. Ferré nos inculcó, pero Guaynabo es y será primero siempre. Hay mucho trabajo por hacer y para ello el pueblo abrumadoramente me dio su voto de confianza. A ellos me debo y para ellos trabajaré. A mi familia, mis hijos y mis sobrinos, no tengo palabras de agradecimiento pues conozco cuánto aman a Guaynabo y juntos hemos pasado por momentos de dolor y dificultad. Nunca, como familia, hemos perdido la fe en Dios, y hoy, este triunfo nos une y fortalece aun más. Gracias por ser mi fuerza en todo este proceso. Confío plenamente que tendremos la bendición de Dios en cada paso que demos en beneficio de nuestro amado pueblo de Guaynabo”, concluyó.

Al filo de las 5:00 de la tarde, O’Neill Rosa aventaja con un 59.95 por ciento, con 2,194 votos frente al 20.68 por ciento, 757 sufragios para Julio “Pipe” Abreu. Asimismo, Dana Miró tiene la tercera posición con 559 votos, un 15.27 por ciento. Ricardo Aponte tiene 139 votos y la doctora Marigdalia Ramírez Fort ha acumulado apenas once votos.

Cabe señalar que estos números representan 17 de 48 colegios reportados, un 35.42 por ciento del conteo de votos, según el portal de la Comisión Estatal de Elecciones.