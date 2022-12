Alcalde de Cayey rechaza adquisición de propiedades luego de declararlas estorbos públicos

SAN JUAN (CyberNews) – El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, rechazó el viernes, alegaciones sobre irregularidades en la compra y venta de propiedades municipales por parte de una corporación que está a su nombre.

“Nada, nada, nada de lo dicho es cierto… Hoy estoy haciendo la solicitud formal al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico que investiguen dichas alegaciones. Quienes hacen las alegaciones, mi llamado es a que no se limiten a suposiciones, que presenten las pruebas que tengan. Ante un estado de ley y orden, no se puede estar mancillando reputaciones por puro gusto. Hacer pantomimas de fiscalización no le hace bien a nadie”, aseveró el alcalde de Cayey en conferencia de prensa.

Ortiz Velázquez presentó además una declaración jurada en la que rechazó las alegaciones que se han hecho en su contra. Incluso, el alcalde entregó a la prensa una certificación de la funcionaria del Municipio de Cayey encargada de las transacciones de estorbos públicos, donde se expresa que ni Ortiz Velázquez ni la corporación su nombre han adquirido dicho tipo de propiedades.

Detalló que tiene una propiedad en el barrio Culebras de Cayey adquirido mediante subasta y del cual tiene una hipoteca; otra en el barrio Sumido de Cayey adquirida directo de familiares con hipoteca; una tercera mediante la corporación (2 propiedades); una propiedad que le adquirió a el representante José “Conny” Varela; y otra a una asociación “Uvita”. “esos son mis propiedades y todas están hipotecadas.

Cuestionado sobre el por qué tardó toda una semana en responder públicamente a los señalamientos, Ortiz Velázquez contestó: “Cada cual escoge la manera en que va a contestar. Yo no tengo nada que esconder. Ni tenía ni tengo”.

Con relación a la estrategia del Municipio de Cayey de crear varios espacios de estacionamientos en el centro urbano, el alcalde señaló que la misma obedece a la necesidad de ofrecer espacios adicionales en vista del aumento en la apertura de comercios nuevos y la llegada de turismo local y extranjero en el centro urbano.

“Nuestra ciudad de Cayey ha crecido exponencialmente. La remodelación de la plaza Ramón Frade León, los servicios culturales de la Casa de la Música Cayeyana, de la Casa del Cuento, el Museo Casa Alberto Mercado, el Salón de la Fama del Deporte Cayeyano, entre otras atracciones, se suma a las actividades del Estadio Pedro Montañez y el Teatro Municipal, generan gran afluencia de público regular y turismo. A eso se suma la transformación de la infraestructura vial por medio de rotondas, donde el espacio es compartido entre los vehículos, la ciclovía y transporte colectivo. A todos los invitamos a conocer esta transformación”, detalló Ortiz Velázquez.