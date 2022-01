No es momento de estar flexibilizando, dice gobernador al anunciar nueva OE

LA FORTALEZA (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que no esperen por el momento flexibilizaciones en las Ordenes Ejecutivas. “Yo no estoy minimizando el impacto de la variante (ómicron), la realidad es que tenemos mas contagios que nunca antes. Como dijo el epidemiólogo de los Estados Unidos (Anthony) Fauci, es de esperar que a la gran mayoría de la población se contagie en su momento. Aquí lo importante son los esfuerzos que estamos haciendo en y fuera de los hospitales. Y otra vez, este no es momento para flexibilizar, yo estoy manteniendo las mismas restricciones y ampliándolas en ciertas áreas”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia anunció la firma de una nueva Orden Ejecutiva (OE) a fin de extender hasta el miércoles 2 de febrero las disposiciones vigentes de restricciones relacionadas a la ley seca y el cierre de negocios de 12:00 de la mañana a 5:00 de la mañana; el 50 por ciento de aforo para todo negocio en interiores donde las personas se remuevan sus mascarillas para consumir alimentos y bebidas; y el 75 por ciento para estos lugares con ocupación en el exterior.

“Pese a que hemos experimentado unos días de repute ante la llegada de la variante ómicron, las medidas que hemos tomado como gobierno y la responsabilidad de cada uno de nosotros en los próximos días continuará aportando a que batallemos este incremento de casos. Por tanto, he decidido extender las órdenes ejecutivas vigentes y añadir el límite de ocupación en establecimientos interiores y, como siempre he dicho, continuaré atento y vigilante para realizar cambios o ajustes en cualquier momento, de ser necesarios”, sostuvo el gobernador en conferencia de prensa.

La nueva orden también establece como media cautelar – a partir del próximo lunes 17 de enero- el 75 por ciento de aforo en todo lugar que atiende público en interiores, tales como centros comerciales, supermercados y farmacias. Esta capacidad de ocupación también aplicará a instalaciones de gobierno que atiendan público.

Sobre actividades multitudinarias con 250 personas o menos, Pierluisi también indicó que solo podrán participar aquellas personas que presenten dosis de refuerzo contra el COVID-19 o una prueba negativa realizada 48 horas o menos antes de asistir al evento.

Las actividades de sobre 250 personas tendrán que ser autorizadas por el Departamento de Salud para la evaluación de sus protocolos, tal como fue el caso de los juegos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Junto al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, el primer ejecutivo recomendó que los hogares de cuido prolongado para personas de mayor dad establezcan protocolos más estrictos, como la limitación de visitas; y que en hospitales se limiten y establezcan más restricciones para quienes visiten las instalaciones.

El primer ejecutivo también subrayó que “estas medias siempre van acompañadas de nuestra exhortación a evitar las aglomeraciones en cualquier escenario y, sobre todo, a vacunarse. Nuestra Isla cuenta con los recursos para la vacunación completa y la dosis de refuerzo, que cada vez se hace más importante, por lo que continuamos exhortando a la ciudadanía a que acuda a un centro de vacunación y se administre las dosis correspondientes. Es importante que no bajemos la guardia y que todos contribuyamos a luchar contra el COVID-19”.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado indicó que “apostamos a los tratamientos antivirales y en el tratamiento monoclonal para mitigar el alza en las hospitalizaciones. Están disponibles y las haremos más accesible a la ciudadanía. Nuestra meta es lograr que los pacientes no lleguen a las salas de emergencias y muchos menos sean hospitalizados. Es momento de ponernos el refuerzo y mantener todas las medidas de protección. Ante el alza en hospitalizaciones pediátricas, particularmente en menores de cinco años, nuestro llamado a los padres es a que mantengamos medidas de protección adicionales”.

El anuncio se llevó a cabo durante la tarde, cuando el gobernador también informó un incentivo de 600 dólares dirigido al personal de hospitales públicos y privados, así como al personal de rastreo del Departamento de Salud, como apoyo económico a este sector durante el repute de casos del COVID- 19. Los hospitales elegibles son aquellos debidamente licenciados por el Departamento de Salud.

Pierluisi añadió que también es importante reconocer la labor del personal de salud en los hospitales, “quienes no han detenido sus labores desde que el coronavirus llegó a la Isla en marzo de 2020. Para apoyarles en su esfuerzo, hemos identificado fondos para poder bonificar a cada uno de estos trabajadores y de esta manera asistirles económicamente”.

Esta nueva asistencia será desembolsada tanto a empleados que trabajan a tiempo completo como a contratistas que cumplan con un mínimo de horas trabajadas. Se trabajará con los hospitales para que la asistencia se desembolse a los trabajadores elegibles por medio de estas entidades.

El personal legible será aquel que se encuentra trabajando de manera presencial y que haya tenido un ingreso máximo de 55,000 dólares durante el año natural 2021. El gobernador aclaró que esta asistencia no es un premium pay y que es un programa diferente.

De igual forma, se requerirá que las personas que reciban la asistencia continúen trabajando en las respectivas instituciones por al menos tres mess luego de recibir el desembolso.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) comenzará el proceso de recibir las solicitudes directamente de las instituciones en los próximos días y los pagos se realizarán en las próximas semanas, para finales de enero o principios del mes de febrero. Próximamente, se proveerá orientación a los hospitales sobre los términos y condiciones aplicables, al igual que sobre el procedimiento de solicitud.

La OE 2021-085 aún vigente establece la reducción de ocupación a 50 por ciento para todo negocio con interiores donde las personas se remuevan sus mascarillas para consumir alimentos y bebidas; y 75 por ciento para lugares en el exterior.

Mientras, la OE 2021-086 que también se extenderá con la nueva orden ejecutiva, establece que todo negocio privado que atiende público deberá permanecer cerrado desde las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana, periodo en el que también se estableció una ley seca.

Gobernador amplía sectores que deben estar vacunados con la dosis de refuerzo contra el COVID-19

Por otra parte, Pierluisi anunció la ampliación de los sectors que deberán cumplir con el mandato de vacunación con la dosis de refuerzo contra el COVID-19, en esta ocasión en o antes del próximo 15 de febrero. El decreto ahora aplicará a estudiantes de 12 años o más, así como a personas que trabajan en hoteles, paradores, hospederías, teatros, cines, coliseos, centros de convenciones y centros de actividades.

En el caso de los estudiantes de cualquier entidad pública o privada que tengan 12 años o más y que cuenten con la dosis completa de la vacuna, deberán tener la dosis de refuerzo para poder tomar clases presenciales. Esto incluye a los estudiantes universitarios y de grados técnicos.

Los estudiantes que por alguna razón médica o religiosa no reciban la dosis de refuerzo tendrán que acudir a un profesional de la salud y realizarse cada siete días una prueba viral cualificada, que incluye la de antígenos. Mientras, quienes ya tuvieron COVID-|9 pueden presentar ante la administración de la escuela o institución universitaria un resultado positivo de los pasados tres meses junto con documentación de su recuperación. También podrán recibir educación de forma virtual.

En torno al sector empresarial, los decretos de esta orden ejecutiva aplican a los empleados, dueños, comerciantes, administradores, contratistas y voluntarios que laboran en los sectores previamente establecidos. Por esta razón, Pierluisi instó a los patronos a que permitan a sus empleados vacunarse en horas laborables y les concedan el tiempo necesario para atender los efectos secundarios, si algunos, mediante las licencias de enfermedad o especiales para vacunación.

Tanto los estudiantes como los empleados de la industria del turismo y del entretenimiento que no puedan recibir la dosis de refuerzo -_ya sea porque aún no están aptos para recibirlas o por cualquier otra condición de salud- deberán recibir la misma en un término de 30 días desde que sea aptos o cese la condición.

Otros mandatos de vacunación de refuerzo contra el COVID-19 incluyen la OE 2021-082, que estableció como obligatoria la vacunación de refuerzo para el personal que labore en los sectores de salud y educación, a más tardar este próximo sábado 15 de enero.

Asimismo, mediante la OE 2021-087, el personal de primera respuesta del gobierno deberá cumplir con la administración de la tercera dosis para el 31 de enero. Este decreto ejecutivo también incluye a personal que trabaja en restaurantes – que incluye a negocios de comida rápida y de terrazas de restaurantes de comida rápida o food courts-, barras, supermercados, cafeterías, chinchorros, cafetines, barras deportivas, colmados, tiendas de gasolineras y otros comercios relacionados.