Reinician las clases en la UPR en Río Piedras luego que se quedarán sin luz

SAN JUAN (CyberNews) – La rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP), doctora Angélica Varela Llavona, informó que hoy, lunes, 10 de abril, reiniciarán las clases, luego que en el fin de semana lograran restablecer el servicio de energía eléctrica en gran parte de los edificios de la institución.

Valera Llavona, no obstante, indicó en declaraciones escritas que aún quedan áreas que requieren de trabajos adicionales como resultado de varias averías internas.

“Debido a ello se hizo necesario hacer ciertas modificaciones al plan de trabajo especial anunciado”, sostuvo.

“Con respecto al reinicio de labores académicas y administrativas, las instrucciones permanecen inalteradas. Así las cosas, las clases se retomarán hoy, lunes 10 de abril de 2023, en su horario regular asistidas por tecnología. De la misma forma, al personal no docente se le requiere comunicarse con sus supervisores o supervisoras para detalles del plan de trabajo a implantarse ese día en sus respectivas oficinas o unidades. Se aclara que el personal esencial, entiéndase Seguridad, OPASO, OCIU, OPDF y DTAA debe presentarse a trabajar según establecido en sus planes de trabajo para situaciones de emergencia”, añadió.

Plaza Universitaria es una de las estructuras que no ha recuperado la energía eléctrica. Valera Llavona señaló que se le solicitó a los residentes que no comparezcan a las 8:00 am de mañana de hoy lunes como se había requerido.

“Tanto los y las residentes de Plaza Universitaria, como todo el resto del estudiantado y del personal docente y no docente, recibirán una actualización sobre el estado de situación del recinto y nuevas instrucciones al mediodía del lunes, 10 de abril de 2023 “, dijo.