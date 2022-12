Presentan nuevas tendencias para potenciar negocios

SAN JUAN (CyberNews) – Durante 25 años el Puerto Rico Small Business Tecnology and Development Center (PR-SBTDC) ha validado su pertinencia en el desarrollo del sector empresarial puertorriqueño, sobre todo en tiempos de desastres como huracanes, pandemia y temblores, el próximo 13 de diciembre, con motivo de su 25 Aniversario, ha organizado un evento que promete abarcar los temas y tendencias más relevantes para el empresarismo en el 2023.

Se trata del New Trends to Empower your vision Business Summit, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde. El evento presencial va dirigido a empresas establecidas, nuevos negocios y personas con ideas de negocios de todas las industrias.

La directora ejecutiva del Puerto Rico SBTDC, Ivonne Negrón Luciano, invita a los empresarios y público general a aprender cómo maximizar el potencial de un negocio, conociendo las nuevas tendencias a través de valiosos recursos, expertos y empresarios exitosos.

“Los empresarios participarán de una experiencia diferenciada en un evento especial, organizado con motivo de nuestro 25 Aniversario, impulsando en grande al pequeño empresario. Contaremos con un panel de empresarios que explicarán cómo utilizando las tendencias que se avecinan, han transformado sus negocios a unos más efectivos”, destacó Negrón Luciano en comunicación escrita.

De entrada, el panel presentará historias de éxito en materias como “Go Green”, Pymes Globales, Tendencias de Capital, Las Artes como Modelo de Negocio y Mujeres Empresarias en Industrias No Tradicionales. Respectivamente, entre los panelistas figuran: Loumiry Sánchez, presidente de El Grifo Restaurant; Fernando Rodríguez Quiñones, presidente de Prime Janitorial Services Corp., Aida Martinez, consultora senior de Puerto Rico SBTDC en Arecibo; Roberto Ramos Perea, dramaturgo y escritor del Instituto Alejandro Tapia y Rivera; y María Arill, propietaria de Garaje Miranda.

El evento y panel de empresarios será moderado por el periodista y reportero Felipe Gómez Martínez de WAPA Televisión.

Entre los recursos que compartirán su conocimiento y experiencias con los participantes, están: el consultor en tecnología de Stronghold System Solutions Corp., Christian Molina, quien hablará sobre la aceleración digital; el presidente y CEO de Cyber Security Solutions, Horacio Maysonet, que tocará el tema de cara a los retos de la ciberseguridad; la asesora en mercadeo digital, Anllelic Lozada, ofrecerá la charla Enalteciendo la experiencia del consumidor; e Ivonne Cortés, presidenta de RH SOS, quien ofrecerá la conferencia Desafío de Talentos y el “Gig Work”, abundando sobre los talentos que requiere su negocio para crecer, y las tendencias más recientes en el mundo laboral.

El orador invitado en el almuerzo será el emprendedor, entusiasta y exitoso empresario, Carlos Cobián, experto en desarrollar negocios innovadores, quien es un gran visionario y filántropo.

“Como cierre del evento, contaremos con Pedro Hernández, presidente de Digital Presencial LLC, quien nos hablará sobre el curso a seguir luego de escuchar las tendencias más recientes”, abundó Negrón Luciano.

El evento tiene un costo de $25 dólares e incluye almuerzo. El registro online está disponible en Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/new-trends-to-empower-your-vision-business-summit-tickets-467532541417 . El registro presencial comienza ese día de 8:00 a 9:00 de la mañana.

El Puerto Rico SBTDC es una organización privada que trabaja en acuerdo colaborativo entre la Administración federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Cuenta con nueve centros de servicio para impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico, donde se ofrece educación empresarial y consultoría libre de costo e individualizada.

Para más información acceda a: www.prsbtdc.org o escriba a: vacevedo@prsbtdc.org