Tributo a la reina

Por Edwin García

redaccion@elexpresso.com

TOA ALTA — La Miss Universo 1993, Dayanara Torres, fue recibida en la plaza pública de aquí por personas de todas las edades que la esperaron durante horas mientras ella visitaba los barrios de su pueblo en una caravana donde saludó a sus compueblanos para celebrar el 30 aniversario de su coronación.

Las personas se desbordaron en las calles con muestras de admiración y cariño para quien fuera, es y será la eterna reina de los toalteños, y un verdadero ejemplo de lo que aspira toda candidata a Miss Universo.

“Hoy es un día muy especial para mí. Lo veo en las calles, la gente desbordándose de amor. Niñas y jóvenes —que yo sé no habían nacido cuando participé en el certamen— entusiasmadas. Yo me levanté tan emocionada, porque sabía que este viaje iba a ser intenso, de mucha emoción, de mucho sentimiento, por la alegría, por el orgullo que siente Puerto Rico. Pero ahora, no hay comparación. Tú oyes mi pueblo, este pueblo que, sin poder, y con sacrificio me ayudó tanto, me guio, me acompañó, me enseñó,” manifestó Dayanara a EL EXPRESSO, con un taco en la garganta, evidentemente muy conmovida ante la reacción de un pueblo que aún la recuerda y la quiere.

LE ECHAN BENDICIONES

Desde el inicio del recorrido en la avenida Providencia —en el contorno de Toa Alta colindando con Bayamón— hasta llegar al casco urbano de la ciudad, la gente se volcó en bendiciones para la beldad boricua, quien nunca perdió su sonrisa ni su ánimo, y reciprocó cada saludo de su pueblo, pese al calor y el cansancio.

“Planificar este proyecto de celebrar el 30 aniversario de la coronación de Dayanara fue una labor en conjunto con el equipo de trabajo de Dayanara y del municipio. Unimos esfuerzos y hemos hecho esta celebración y fiesta de pueblo para honrar a nuestra eterna reina. Y este ha sido el resultado,” expresó el alcalde Clemente “Chito” Agosto, quien acompañó a Dayanara durante toda la caravana y a su entrada a la plaza pública.

La humildad de Dayanara resaltó en todo momento de manera genuina, razón por la cual conectó con la multitud de personas quienes la esperaron al borde de las carreteras, se asomaban por los balcones, salían de sus casas lanzándole besos y hasta le hicieron llegar una bandera puertorriqueña en un tramo del trayecto.

Fue evidente que el entusiasmo del pueblo cuando su primer recibimiento, en comparación con el de este pasado domingo, no ha perdido su brillo.

Sorprendentemente nadie protestó durante el tapón en dirección contraria a la caravana. Fue suficiente que la reina les devolviera el saludo y caían rendidos a la magia de la luz de nuestra digna representante de Puerto Rico, quien ganara el certamen de Miss Universo en la ciudad de México en 1993.

“Estoy superemocionada de regresar a nuestro pueblo, y que la reciban de esta manera. De verdad que nos deja sin palabras, y nos trae muchos recuerdos, lo que ella le trajo, no tan solo al pueblo, sino a todo el país, hace 30 años,” manifestó Jeanette Torres, hermana de la homenajeada, quien se mantuvo junto a ella todo el tiempo.

EL EXPRESSO también le preguntó si se esperaba este recibimiento tan apoteósico, a lo que ella respondió: “No, para nada. Sabes que mis hijos se quedaron porque tenían colegio, y le decía a mi esposo que los hubiéramos traído. Yo creo que ellos se lo hubieran disfrutado también. Pero, es una bendición que mis sobrinos sí pudieron venir, y que estén viviendo con ella esta experiencia,” expresó la hermana de Dayanara.

Por otro lado, la señora madre de Dayanara, Lucy Delgado, se expresó muy emocionada con el recibimiento. “Yo me siento feliz recordando esto. Parece que fue ayer, y han pasado 30 años. Y me lo he disfrutado más que la otra vez, porque la veo a ella tan feliz, y se lo está disfrutando,” manifestó la mamá de la reina.