Comisionada residente informa sobre recursos federales para mejorar servicios para la salud mental

PONCE (CyberNews) – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, se unió el viernes, al Simposio Construyendo una Comunidad en Bienestar y Salud Mental, iniciativa del Hospital General Castañer, para impulsar la discusión sobre la salud mental en las comunidades rurales.

La comisionada discutió el panorama de programas federales que apoya y de los cuales se benefician entidades locales por medio de subvenciones, así como legislación federal para ampliar o mejorar los servicios para las distintas poblaciones.



“Lograr la igualdad en los programas de salud ha sido una de mis prioridades en el servicio público, tanto en la Legislatura de Puerto Rico como ahora desde el Congreso. Esto es así porque, aun con los avances logrados a través de los años y particularmente en el pasado mes con la histórica aprobación de los fondos Medicaid, el trato que nuestra gente recibe en área de salud es donde se hace más evidente la inequidad a la que Puerto Rico está sujeta por no ser un estado”, expresó González Colón en declaraciones escritas.



La comisionada informó que para el año fiscal federal 2022, se asignaron 161 millones de dólares por medio de Substance Abuse and Mental Health Service Administration (SAMHSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés); 15 millonesde dólares para personal y servicios en hospitales psiquiátricos bajo la ley ARPA, entre otros fondos como los 22 milliones de dólares en mayo 2022 de parte de FEMA para ASSMCA para llevar a cabo actividades de en comunidades, escuelas, parques y centros comunitarios de recuperación en todo Puerto Rico.



En el llamado “minubus” de septiembre 2018, se consiguieron 3,000,000 dólares para atender servicios para la salud mental de los menores en Puerto Rico, provenientes del ¨National Child Traumatic Stress Initiative¨, iniciativa que la Comisionada impulsó luego del huracán María.



“Las recientes crisis que hemos vivido con los impactos de los huracanes, los terremotos, y la pandemia del COVID-19 han traumatizado a nuestro pueblo. Aunque la pandemia de COVID-19 ha afectado al mundo entero, para nosotros en Puerto Rico fue un trauma más con el que lidiar, sin haber podido procesar adecuadamente los traumas que vivimos comenzando en el 2017 cuando nos azotaron los huracanes Irma y María,” continuó la comisionada durante su participación en el simposio.



González Colón reseñó que, aunque la necesidad de un mejor acceso a servicios de salud mental no es particular de Puerto Rico, sí los recientes desastres naturales repuntaron la demanda de atención y servicios, por eso impulsa legislación y asegura que se extiendan a la isla los beneficios de medidas que trabaja desde el Congreso.



Destacó que en este nuevo Congreso 118, estará presentando nuevamente el Mental Health Stigma in the Military Act, para mejorar los programas de prevención de suicidios en el servicio militar y mitigar el estigma relacionado con el cuidado de la salud mental, así como medidas para mayores recursos para abordar la depresión materna y ampliar su alcance para incluir trastornos de salud mental y uso de sustancias. A nivel local, la comisionada ha defendido la construcción del Centro del Programa Domiciliario y Psicosocial para Pacientes Ambulatorios del Departamento de Veteranos (VA) en Hato Rey, primer centro local con atención a veteranos para salud mental, entre otros servicios que no se dan en la isla.



Hay otras medidas que apoya la congresista para de igual forma ampliar o mejorar servicios de salud mental a las poblaciones de menores, policías, veteranos, entre otros, como el Public Safety Officer Support Act, Improving Mental Health and Wellness in Schools Act y el Children’s Mental Health Infrastructure Act.



“Continuaré apoyando, como lo he hecho consistentemente desde que llegué a Washington, aumentos en el financiamiento federal de programas tales como el Mental Health Services Professional Demonstration Grant Program y el School-Based Mental Health Services Grant Program para atender la escasez de profesionales de la salud mental en nuestras escuelas; PREVENTS Program para financiar programas de salud mental y prevención de suicidio para nuestros veteranos a través del VA (Departamento de Veteranos); y Programas bajo el Titulo III del Older Americans Act que proveen financiamiento para programas de apoyo a nuestros envejecientes,” añadió la comisionada.



En noviembre del 2017, la Asociación Psiquiátrica Americana le otorgó a Jenniffer González Colón el Premio a la Excelencia, como reconocimiento a su trabajo en nombre del pueblo de Puerto Rico después del huracán María.



Junto a González Colón participaron en el panel de discusión la doctora Madeline Rossy, Public Health Analyst Office of Intergovernmental and External Affairs, HRSA y Alicia Suárez Fajardo, directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico.