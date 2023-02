Con el “alma partida” el gobernador por saldo de mortal balacera en Cataño 

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reaccionó el martes, ante el asesinato múltiple ocurrido en un residencial público de Cataño donde, entre otras personas, un menor de cuatro años perdió la vida y otros menores resultaron heridos de bala en medio de un cumpleaños.

“Se me parte el alma por lo ocurrido en ese residencial en Cataño. Yo trato de ser mesurado en mis expresiones, pero, es un acto de salvajismo el entrar en un tiroteo en un área donde está celebrando un cumpleaños con niños. O sea, a los responsables de este salvajismo les debe caer todo el peso de la ley. Y yo voy a estar dando seguimiento personal a este caso”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre qué se debe hacer en el aspecto social, Pierluisi Urrutia mencionó que: “lo estamos haciendo. Aquí ahora se están arrestando cerca de 24 personas que están inmiscuidos en este asunto del narcotráfico”.

“Esto no tiene soluciones fáciles, pero hay un aspecto de ley y orden. Hay que identificarlos, hay que procesarlos y hay que sacarlos de la sociedad libre para protegernos todos porque este tipo de incidentes no puede volver a ocurrir porque cada vez que se repita va a ser un horror como lo ha sido en el día de hoy para todos los que estaban allí”, abundó.

Por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés opinó que: “yo crecí viendo la criminalidad en Puerto Rico, pero hacia los niños y a los más vulnerables en el país eso no se ve y creo que estamos perdiendo el respeto por la vida, y eso nos toca a todos inculcarlo y llevar el mensaje del respeto por la vida”.

La secretaria interina de la Familia, Cení Rodríguez Troche aseguró más temprano que: “La pérdida de un niño de 4 años en medio de una balacera entre delincuentes, nos genera una tristeza indescriptible, pero también una indignación ante la cual no podemos callar. Quienes cometieron estos asesinatos, evidentemente, no tienen una pizca de humanidad. No puedo ni imaginar el dolor de esa madre y ese padre, que vieron cómo un acto violento y vil le arrebató la vida a su pequeño”.

“Como sociedad, y eso nos incluye a todos -sociedad civil, empresa privada y gobierno- debemos replantearnos dónde hemos fallado, como para que el respeto a la vida haya pasado a un segundo plano, y encaminar nuevos esfuerzos de prevención. Mis condolencias a esa familia y nuestras oraciones para que los otros dos pequeños puedan recuperar prontamente”, dijo Rodríguez Troche en declaraciones escritas.

Dos hombres y un menor de 4 años murieron y otros dos niños resultaron con heridas de bala en un incidente reportado a eso de las 7:31 de la noche del lunes, en las inmediaciones del residencial Jardines de Cataño, en Cataño.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre una situación sospechosa. Al llegar las unidades a la escena, encontraron el cuerpo de Johnny Jay Osorio García de 24 años baleado en el suelo.

Además, un hombre identificado como Jesús Carrasquillo Alicea de 24 años, y residente en Bayamón y un menor de 4 años murieron en un hospital como consecuencia de las heridas recibidas.

Los dos menores de 9 y 10 años se encuentran estables.

En la escena, se ocuparon casquillos calibre .40, 7.62 x 39, y un vehículo Honda Accord.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.