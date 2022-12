Batallan comerciantes del Melao Melao

ZENAIDA RAMOS RAMOS

zramoselexpresso@gmail.com

VEGA BAJA — A la una de la tarde del sábado pasado, el casco urbano de la “Ciudad del Melao Melao” se encontraba desolado.

Pocos clientes entraban a las tiendas y a la tradicional Plaza del Mercado, a diferencia de décadas pasadas cuando el pueblo era más concurrido y dinámico.

En la Plaza de Mercado, Osvaldo Camacho, atiende diariamente a las personas que buscan productos frescos.

La apertura reciente de una megatienda y la falta de estacionamientos para los clientes han afectado las ventas durante esta época navideña, según comerciantes del pueblo entrevistados por EL EXPRESSO.

“En Navidad van un poco más lentas. Se lo atribuimos a Burlington. Como la tienda es nueva, mucha gente va para allá para ver la novedad. Venden juguetes y nosotros, prácticamente, lo único que vendemos en Navidad son juguetes. De lo demás, casi no vendemos porque esta es una tienda de temporada”, dijo David Feliciano, uno de los propietarios de la Tienda Feliciano, ubicada hace 40 años en la calle Betances.

Este pequeño comercio ofrece mercancía de temporada, aparte de artículos diversos para el hogar y para uso personal, pero “ha visto una merma bastante grande. Se compran cosas para la Navidad y si no se venden, se quedan para el año siguiente”, agregó Feliciano.

Un gerente, que prefirió mantenerse en el anonimato, expresó que al comparar las ventas con las del año pasado, han disminuido las de este año.

IMPACTO ADVERSO

“En comparación con el año pasado han bajado [las ventas] por la economía y hace poco abrieron Burlington que vende de todo. A lo mejor es la fiebre del momento. Como es un comercio nuevo, la gente va más. Con el tiempo, espero que la cosa baje”, dijo el gerente.

Geomara Sandoval Olivo, gerente de Inpacto.

Por otro lado, Geomara Sandoval Olivo, gerente de Inpacto, sostuvo que la apertura de la megatienda ha causado que disminuya el volumen de las ventas, aunque tienen clientes fijos y utilizan las redes sociales para promocionar la ropa.

Así mismo, la falta de más áreas disponibles para que los clientes puedan estacionar sus vehículos ha afectado las ventas no solo en Navidad, sino también durante todo el año.

Sostiene Sandoval Olivo que “el estacionamiento es el problema principal. Los mismos empleados estacionan en la calle principal porque temen que les lleven algo (si dejan sus carros lejos de sus trabajos). Si tuviéramos más estacionamientos, esto fluiría mucho mejor.”

Feliciano señaló, también, que “el problema grande de los pueblos es el parking. No sé si seguirá siendo el problema, pero en un principio fue el parking y después, la gran cantidad de centros comerciales. Esa combinación de eventos convirtió al pueblo en obsoleto. La gente no quiere entrar porque no hay estacionamiento,” reafirma.

Sugirió que en el casco urbano se establezca “un mecanismo de estacionómetro que sea atractivo para el cliente, para el comerciante y para el municipio”. A diferencia de los comerciantes que han enfrentado dificultades en las ventas de esta Navidad, Tony Montes, propietario de la mueblería Ileanita, aseguró que su mercancía se vende bien todo el año.

“Hay una pequeña diferencia en las ventas (actuales), pero no marcadas. Tengo una política de precios bajos, buen servicio y buena calidad de mercancía que me ha dado buenos resultados,” indicó Montes, quien heredó de su padre Julio Feliciano la mueblería fundada en 1958.

Este comerciante vegabajeño lleva batallando 50 años contra los cambios en el mercado y el aumento de las grandes cadenas de tiendas que venden muebles y enseres eléctricos. Sin embargo, su dedicación y empatía con la gente ha logrado mantener a flote su negocio que heredarán sus hijos Joel y Dorca, quienes ya trabajan en la mueblería.

“Si te fascina lo que haces y tienes disciplina, cualquier negocio puede echar para adelante”, afirma Montes.