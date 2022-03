Gobernador va a vetar proyecto que elimina escoltas a exgobernadores

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el viernes que no va a firmar el Proyecto de la Cámara 1135 que elimina las escoltas a los exgobernadores.“En cuanto a los exgobernadores no me veo inclinado a favorecer que se les elimine el servicio de Seguridad y Protección al cual tienen derecho”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Porque son personas que han estado expuestos por la naturaleza de sus cargos y siempre estarán expuestos por la naturaleza de sus cargos eso lleva responsabilidad, así que yo me veo inclinado a que puedan continuar contando con ese servicio de Seguridad y Protección”, añadió.

Sobre los demás funcionarios que reciben escoltas, el gobernador expresó que tiene que ser decisión del secretario de Seguridad Pública si se le asigna o no una escolta.

El Proyecto de la Cámara 1135 fue uno de los protagonistas del acalorado debate en el Hemiciclo cameral que culminó con el desmayo de la representante Wanda Del Valle Correa. Finalmente fue aprobado con 37 votos a favor y 4 en contra.