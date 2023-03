Renuncia en OGPe tras anulación de reglamento de Permisos

SAN JUAN (CyberNews) – El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda anunció el jueves, la renuncia de María Cintrón de la secretearía auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que ratificó la anulación del Reglamento Conjunto de Permisos 2020.

“El licenciado Félix Rivera, actual Asesor Jurídico de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y quien cuenta con una amplia experiencia en el área de Permisos, donde ha laborado desde el 2007, ocupará de manera interina y desde hoy mismo la secretaría auxiliar de la Oficina. Esto luego de la renuncia de María Cintrón, a quien le agradecemos la labor realizada y el compromiso para asegurar el buen funcionamiento de OGPe”, dijo Cidre Miranda en declaraciones escritas.

En relación a la determinación del Tribunal Supremo con relación al Reglamento Conjunto 2020, Cidre Miranda estableció que actualmente el portal sigue en funciones hasta que la sentencia no sea final y firme.

“El portal de Permisos está abierto y listo para continuar recibiendo las solicitudes que a bien tengan someter los usuarios, como de costumbre. Por lo que, pueden tener la certeza de que nuestros servicios no se verán afectados de forma alguna. El Gobierno de Puerto Rico continúa trabajando en un nuevo Reglamento Conjunto y asegurará la continuidad del desarrollo económico. Por lo tanto, mientras la sentencia no advenga final y firme toda solicitud será evaluada dentro del marco regulatorio del Reglamento Conjunto 2020, el cual se mantiene en vigor hasta que se agoten todos los remedios legales”, expuso Cidre Miranda.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi reaccionó en sus redes sociales al indicar que: “Mi prioridad es asegurar que podamos continuar sin interrupciones nuestro desarrollo económico ya encaminado. Ante la determinación del Tribunal Supremo sobre el Reglamento Conjunto, hemos decidido que las agencias a cargo estarán presentando una reconsideración sobre esa decisión que no es final y firme. De esta manera se mantiene vigente el Reglamento Conjunto de 2020 y no se interrumpirá ningún proceso. Las agencias que implementan el Reglamento Conjunto continuarán ejecutando y fiscalizando el fiel cumplimiento del mismo”.

Por su parte, el Secretario General del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos expuso que: “La anulación del Reglamento Conjunto por el Tribunal Supremo ayer debió haber sido anticipada por la administración Pierluisi, que tuvo meses para preparar alternativas sensatas a la situación y devolverle estabilidad, certeza y transparencia al proceso de los permisos en el país. Lo que tiene que hacer el gobernador Pierluisi hoy, en vez de hablar de una reconsideración que no tendrá éxito, es anunciar y aclarar ya cómo y cuándo se restituirá la presentación electrónica sobre permisos y bajo que normativa se manejarán los mismos. Esa es la prioridad que el país reclama que Pierluisi encare hoy y lo emplazamos”.

El funcionario Popular advirtió que la actuación de la administración Pierluisi deja en un limbo a sobre 200 mil determinaciones de permisos que están pendientes.

“Esto pone en riesgo nuestra débil economía, ya que queda en suspenso la apertura de nuevos negocios, la construcción legítima y se afecta la creación de nuevos empleos. Una frágil economía que ya está severamente impactada por los efectos de la inflación, el alto costo de la energía, y un gobierno que no ha sabido utilizar con agilidad los sobre 74,000 millones de dólares de fondos federales disponibles para la reconstrucción del país”.

“Pierluisi y su gobierno no planifican, no anticipan y solo improvisan. Y el pueblo confronta las consecuencias”, concluyó.

La sentencia del máximo foro confirma la emitida previamente por el Tribunal de Apelaciones con relación a la nulidad del Reglamento Conjunto 2020. La OGPe había planteado ante los Tribunales que la determinación del Tribunal Apelativo fue emitida sin jurisdicción, puesto que la agencia no fue notificada ni incluida en el pleito. La OGPe, respetuosamente, difiere de la interpretación que hizo el Tribunal al entender que la propia Ley Orgánica de la OGPe le delegó un rol protagónico e indispensable en el proceso de adopción del Reglamento Conjunto.