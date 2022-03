Pide Legislatura defienda comerciantes

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesús Vázquez Rivera, exhortó a la Legislatura para que, ante los aumentos en el costo de vida en todos los servicios esenciales, se creen proyectos de ley que auxilien al pequeño y mediano empresario en la Isla.

El líder del CUD indicó que ante la grave crisis que enfrenta el país con los aumentos del servicio de energía eléctrica, peajes, gasolina y lo que se avecinan, los miembros de la Legislatura no se han sentado a crear mecanismo de ley que aminoren la carga económica de los pequeños y medianos empresarios.

“Los pequeños y medianos empresarios ya no aguatan más el empuje. Muchos ya han cerrado sus negocios porque no pueden asumir los costos. El motor que mueve nuestra economía son nuestras pymes y la Legislatura se ha hecho de oídos sordos. El gobernador Pedro Pierluisi ha mostrado total apoyo a nuestros pequeños y medianos comerciantes, pero si la Legislatura no actúa con proyectos de ley que faciliten la estabilidad a los comercios, los comercios sucumbirán en su totalidad muy pronto,” afirmo Vázquez Rivera a nombre del CUD.

Indicó que en un medio radial habían tergiversado sus comentarios de que él le había echado la culpa al Gobernador porque no había hecho nada por el desarrollo económico de la Isla.

“En ningún momento esas fueron mis palabras; el Gobernador ha trabajado junto al CUD siempre que lo hemos necesitado. Mi mensaje fue dirigido a la Legislatura de que ya es tiempo que se pongan a trabajar por Puerto Rico,” subrayó.