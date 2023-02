Cuando el guardarropa no enamora

Por Brenda Liz Ginés

Todo lo que en la vida nos atrae, es porque tiene un ‘encanto sobre nosotros’; un encantamiento agradable, deleitoso, placentero a alguno de los sentidos, que nos gusta. Haga la prueba y evalúe en su mente qué efecto tiene en usted eso que le atrae…

En nuestro cuidado personal y de la imagen, lo que compone nuestro guardarropa es de gran importancia, y cada pieza que se adquiera no se debe decidir sobre ella a la ligera. Por eso, obsequiar una pieza de vestir a una persona que no se conoce a profundidad, no es tarea fácil, si realmente se quiere que el regalo sea apreciado.

Puede llegar ese tiempo de la vida en que cuando te miras al espejo, luego de vestir un cambio de ropa, como que hay cierto desagrado en lo que se ve, y una de las razones puede ser que lo que se lleva puesto ‘no es para nosotros, no armoniza’. Esto puede ocurrir por varias razones: color, estilo, diseño, estampado, el ánimo, emociones…, es la incompatibilidad de lo que se coloca a lo que somos, a como estamos, o a lo que representamos. Cuando dicen que el espejo no miente, hay algo de cierto en el dicho.

El efecto cuando desde el espejo ya no hay ese encanto va más allá, por ejemplo, en el ámbito profesional y es adverso cuando lo que compone el guardarropa, lo que hay para usar y vestir, ya no te enamora a ti, no enamora a los clientes, a la audiencia, al propósito. Esto ocasiona que los resultados que deseas obtener no se hagan realidad, o se demoren mucho más. De igual forma aplicaría si estamos buscando una relación amorosa, o fortalecer lazos familiares, así como la credibilidad, o impactar con nuestro mensaje y personalidad a la comunidad. ¡Lo que llevamos sí cuenta, sí es importante; el qué y el cómo son esenciales en la proyección diaria de nuestra imagen!

El guardarropa NO ES un mueble, o un armario, es el espacio destinado para tener acceso a nuestra ropa, accesorios, zapatos, etc. Ese espacio es reflejo de nosotros, de nuestra personalidad y estilo de vida. También refleja el equilibrio/orden, o desorden, de nuestra vida.

Para enamorarte cada día más de la persona que ves en el espejo, y atraer con efectividad, uno de los aliados es contar con un Guardarropa Feliz, el que te hace sonreír, te hace sentir continuidad, y que todas sus partes forman la unidad de tu persona en este mundo.

Evaluar qué se tiene y cómo, colores, estilo, diseño, estampados, así como el por qué y para qué es un gran paso para redefinir esta área que es parte esencial para impactar con efectividad nuestro entorno, comenzando desde lo que vemos en nuestro espejo.

La autora es fundadora de Mundo Femenino. Visite: www.mundofemeninopr.com