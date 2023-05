“Los dueños de la propiedad tienen que responder”, dice comisionada residente sobre casa en La Parguera

SAN JUAN (CyberNews)- La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón se desvinculó el viernes de cualquier propiedad en el área de La Parguera en Lajas, ante cuestionamientos públicos sobre el particular.“Yo no tengo ni mi esposo propiedades en La Parguera ni en Lajas. Aquellos que tengan propiedades responderán por ella”, dijo la comisionada residente en conferencia de prensa.

“Cualquier imputación, cualquier querella, cualquier denuncia, tiene que seguir el foro correspondiente y las agencias, las que sean, tienen que evaluar eso y los dueños de la propiedad tienen que responder”, añadió.

González Colón, integrante del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos insistió en su compromiso para combatir la erosión costera que incluye la protección de los mangles.

“Creo mucho en la conservación de los mangles y de la zona costera al punto que nosotros hemos asignado fondos federales para la conservación, precisamente de mangles. Presido el caucus de los océanos en el Congreso y hemos acabado de recomendar a distintas organizaciones en Puerto Rico para que reciban más fondos en esta área. No solamente en el área de Lajas, el problema erosión costera en Puerto Rico tiene gravedad, no solamente en el impacto de las propiedades, sino también a la flora. Los mangles son ese primer ‘buffer’ que protege contra huracanes, contra oleaje fuerte no solamente en la costa sino también en las propiedades. Si hay alguien que siempre ha estado en record con ese tema soy yo”, expresó.

La reacción de González Colon se da en medio de señalamientos sobre una propiedad en La Parguera en Lajas que supuestamente es propiedad de la suegra de la comisionada residente en la cual han cortado mangles.