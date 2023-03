“Pues si no la confirman designaré a otra persona”, dice gobernador sobre procuradora de las Mujeres

CAMUY (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves está monitoreando la situación de la nominación de la procuradora de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra que hasta el momento no tiene los votos en el Senado.

“He tenido comunicación con el propio liderato legislativo y con la propia procuradora y entonces veremos sobre la marcha lo que sucede”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre si va a retirar el nombramiento, Pierluisi Urrutia contestó que “hasta el momento, este no ha sido el caso, pero si me piden que retire el nombramiento, yo lo he hecho en el pasado, así que veremos lo que sucede”.

A preguntas de que le parece que no cuente con los votos a pesar de tener las cualificaciones, mencionó que “cada cual debe ejercer su juicio. Mi juicio es que tiene las cualidades, la experiencia el juicio, el compromiso. Pero tengo que respetar a los miembros del Senado si discrepan de ese juicio. Por algo tenemos un sistema que funciona que el gobernador nombra, pero es el Senado el que confirma o no. En ocasiones, me desagradan esas decisiones, de que en ocasiones no confirman nombramientos que yo he hecho, pero tengo que respetar. Si ese es el caso, pues tendré que designar a otra persona”.

Rivera Sierra fue designada durante el receso legislativo en el mes de enero como procuradora de las Mujeres.