Gobernador participa de ceremonia de naturalización de ciudadanos americanos 

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Pierluisi participó el jueves, de la ceremonia de naturalización de ciudadanos americanos, que organizó el Tribunal Federal del distrito de Puerto Rico.

“Como pasado secretario de Justicia y comisionado residente, he participado de múltiples ceremonias de naturalización; y ahora como gobernador, me emociona más ver la felicidad en sus ojos, la satisfacción que sienten luego de tantos sacrificios y luchas, y la admiración que demuestran a esta Nación que les brinda oportunidades, libertad y equidad a sus ciudadanos. Me honra acompañarlos en este momento y me conmueve ser testigo de su logro. Ustedes, que ahora también son ciudadanos americanos, vienen a seguir engrandeciendo la Nación Americana y haciéndola más fuerte e inclusiva, honrando sus principios de igualdad y democracia”, destacó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

En la actividad, que se celebró en la sede del Departamento de Estado en el Viejo San Juan y coincide con la celebración del Día de la Ciudadanía Americana, participó el juez del Tribunal Federal del Primer Circuito de Apelaciones, Gustavo Gelpí, así como Raúl Arias Marxuach, juez presidente del Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico y Maite Oronoz Rodríguez, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El gobernador añadió que “celebrar nuestra ciudadanía es importante porque las protecciones y derechos que nos confiere forman parte fundamental de nuestras aspiraciones colectivas como pueblo”.

En su mensaje, Pierluisi destacó que la economía de la Isla es superior a la de nuestras islas vecinas y otros países latinoamericanos, y la relación socioeconómica con Estados Unidos ha fomentado avances industriales y comerciales que han beneficiado grandemente el desarrollo de Puerto Rico y ha promovido el progreso. No obstante, hizo hincapié en que los ciudadanos americanos de Puerto Rico continúan la lucha centenaria para culminar la relación colonial con Estados Unidos.

“Nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas somos amantes de la democracia. Somos participativos del gobierno y de la discusión pública. Contribuimos significativamente a la defensa de nuestra Nación, a las ciencias, las artes, la industria y la economía. Hemos vencido los mitos contra nuestra cultura y nuestro idioma. A diario, los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico enriquecen la Nación Americana y ya más de la mitad de nuestra gente se encuentra viviendo en un estado. Por eso, la igualdad es fundamental para los ciudadanos americanos de Puerto Rico”, expresó el gobernador.

El primer ejecutivo fue enfático en que los puertorriqueños merecen la igualdad de derechos y recursos que tiene cualquier otro ciudadano americano. Es por eso que reiteró que continuará luchando para lograr que todos los puertorriqueños sean reconocidos como ciudadanos en igualdad de condiciones.

“Hoy celebramos nuestra ciudadanía americana y al mismo tiempo levantamos nuestra voz para reclamar la igualdad que esa ciudadanía ofrece bajo la bandera americana”, concluyó el gobernador.

Durante la actividad, el gobernador y el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, entregaron la proclama que establece del 26 de febrero al 4 de marzo de 2023 y el 2 de marzo de 2023 como la Semana y Día Conmemorativo del 106 Aniversario del Advenimiento de la Ciudadanía Americana en Puerto Rico.