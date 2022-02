Maestros insisten en sus reclamos

Gretchen Vidal

redaccion@elexpresso.com

BAYAMON — Varias manifestaciones de maestros se llevaron a cabo esta semana frente a sus escuelas exigiendo un retiro digno.

Las protestas, indicaron, se realizaron sin afectar las clases a los estudiantes y antes de que se diera la segunda reunión entre líderes magisteriales, representantes del Sistema de Retiro de Maestros y funcionarios de La Fortaleza.

“El magisterio lleva semanas expresándose de diversas maneras ante la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda por parte de la Junta de Control Fiscal. Dicho plan, que entra en efecto el 15 de marzo del corriente año, congela aportaciones y cotización al retiro de maestros y aumenta a 63 años la edad de retiro,” expresó la profesora Jessica Warrington.

La maestra Berlisse López, de la Escuela Especializada en Cinematografía Cacique Agüeybaná, de Bayamón, recalcó que es importante que el pueblo sepa que son varios los reclamos que hace el magisterio.

“Es importante que se entienda que no hay nada seguro y de promesas no vamos a vivir y no las vamos a aceptar. El aumento no ha sido enmendado, por lo tanto, no hay nada firmado ni motivo para celebrarlo. El Proyecto del Senado 573 de Carrera Magisterial, que hace justicia a todos aquellos maestros que se endeudaron para obtener una preparación mayor con la promesa de un aumento sigue en la mesa del gobernador para su firma aun cuando fue aprobada el 10 de noviembre de 2021 y el retiro por el cual trabajamos y cotizamos para tener una vida digna en nuestra vejez no pueden negárnoslo ni negociarlo. No es una dádiva, es nuestro dinero, nuestros ahorros y nos lo robaron.”

“Nos están llevando a la indigencia y que seamos una carga más a la sociedad. Con el retiro que impone el Plan de Ajuste nos obligan a que cuando tengamos la edad tendremos que escoger entre pagar útiles, medicamentos o compra”, dice la maestra Cristal Vázquez Dávila, de la Escuela Superior Vocacional Dra. María Socorro Lacot, de Guayama, quien lleva 18 años de servicio.