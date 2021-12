Barco crucero atracará en puerto San Juan con 40 contagiados con covid-19

San Juan, 25 dic (EFE).- Un barco crucero de la empresa Royal Caribbean atracará el domingo en el puerto de San Juan con alrededor de 40 personas, entre pasajeros y tripulantes, contagiados con la covid-19, informó este sábado el diario local «El Nuevo Día».

Lisdián Acevedo, portavoz del Departamento de Salud de Puerto Rico, confirmó a «El Nuevo Día» los contagiados en el barco crucero, aunque no especificó la cantidad.

Según el diario, el barco crucero Explorer of the Seas arribará el sábado al puerto sanjuanero luego de que los gobiernos de San Cristóbal y Nevis y Santa Lucía le denegaron la entrada debido a la cantidad de personas contagiadas.

El gobierno de Puerto Rico no puede denegar la entrada del Explorer of the Seas pues San Juan es el puerto base de la embarcación.

El crucero zarpó el pasado 19 de diciembre, con unas 3.000 personas a bordo, según varios portales especializados, en un viaje de siete días que llevaría a los pasajeros a otras islas del Caribe.

«Vamos a seguir los protocolos de salud que las líneas de cruceros firmaron con el Departamento de Salud. Ya nos informaron que tienen pasajeros a bordo que arrojaron resultados positivos, pero no puedo confirmar la cantidad exacta todavía», explicó Acevedo a «El Nuevo Día».

«Los pasajeros con resultados positivos están en aislamiento, mientras que los contactos fueron colocados bajo cuarentena. De acuerdo con el protocolo, las primeras personas que bajarán son las que no están infectadas, y las personas infectadas serán las últimas en desembarcar», agregó. EFE