Acalde de Camuy reacciona a negativa de empleada a realizarse prueba de COVID-19

CAMUY (CyberNews) – El alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, reaccionó el martes, con relación a denuncias de una empleada que se negó a realizarse una prueba de COVID-19.

“Como parte del regreso a las labores administrativas de todos los empleados del municipio de Camuy, nuestra administración tomó la determinación de solicitar y tramitar la realización de pruebas de antígenos con el propósito de garantizar un ambiente salubre en cada una de las oficinas del municipio y evitar la propagación o brotes de este virus.

Nuestra única intención es que tanto empleados como visitantes estén seguros al presentarse en sus áreas de trabajo o cuando van a solicitar algún servicio. En ningún momento, la intención de esta administración es perseguir empleados sino como se ha dicho, garantizar un ambiente laboral sano. La determinación de realizar las pruebas de detención de Covid y hacer disponibles voluntariamente las vacunas bivalentes responden a nuestra responsabilidad de tener una población protegida y libre de contagios por Covid-19 y siempre se ha respetado a todo aquel que no se quiera vacunar.

Es importante resaltar que 311 empleados se realizaron la prueba y solo la empleada que realiza la denuncia se negó a hacerlo. La administración municipal se sostiene en solicitar la prueba por las razones antes expuestas”, dijo el alcalde en declaraciones escritas.

Rawell Rivera Feliciano, empleada del Municipio de Camuy y quien rechaza vacunarse o hacerse pruebas de antígenos de COVID-19, alegó que por esta razón no le permiten laborar.

“Me siento hostigada, maltratada, discriminada, simplemente porque no creo en nada que tenga ver con vacunaciones y pruebas, hace aproximadamente un año entregué una declaración jurada según solicitada por Orden Ejecutiva del Gobierno, hay más de veinte empleados con situaciones similares a la mía y muchos de ellos han sido amenazados por la administración de confianza, otros fueron obligados a vacunarse, violando los derechos más sagrados, como el derecho a la intimidad. El administrador de la ciudad, Christian Martínez, me notificó que él no está vacunado, ni se vacunó, ni tiene evidencia de pruebas al 3 de enero y muchos de mis compañeros me han indicado que tampoco les han pedido la prueba. Lo que podemos entender que es una persecución selectiva por parte del Ejecutivo Municipal,” expresó Rivera Feliciano en declaraciones escritas.

Según la mujer, el alcalde, Gabriel Hernández Rodríguez, emitió una notificación en la cual establecía que el pasado 2 de enero se realizaría una vacunación y pruebas de COVID-19, donde las personas que no asistieran a realizarse ninguna de las dos opciones tendrían que mantenerse en su hogar, fuera del Ayuntamiento y acogerse a las licencias aplicables y agotar los tiempos compensatorios correspondientes.

Rivera Feliciano trabaja en la Oficina de Asuntos de la Mujer.

“El alcalde ha explicado que su decisión es debido a una Orden Ejecutiva realizada el pasado año, por el doctor Carlos Mellado, secretario de Salud. Esta orden fue realizada antes de lo expresado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, con la culminación de la pandemia. También el secretario Mellado derogó la misma orden, luego de estos planteamientos”, alegó la empleada.

Los empleados que no quieren cumplir con la directriz del alcalde continúan las protestas, frente a la Legislatura Municipal de Camuy, a partir de las 8:30 de la mañana.