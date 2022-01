Juez Díaz Reverón: “El sistema necesita y le hace falta personas firmes como yo”

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El juez Jorge Luis Díaz Reverón dijo el miércoles, durante la vista pública de la Comisión senatorial de Nombramientos, que al sistema judicial de Puerto Rico le hace falta un juez como él, por su firmeza, tras ser cuestionado sobre el por qué aceptó por una cuarta ocasión el nombramiento a juez para el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.

“¿Por qué yo le dije al señor gobernador que iba para adelante? Porque el sistema necesita y le hace falta personas firmes como yo”, dijo Díaz Reverón en la vista pública.

Díaz Reverón emitió las declaraciones, las que catalogó como su “día en corte” para presentar evidencia ante la comisión sobre varios señalamientos, entre ellos. El de la citación de un agente de al Policía a su sala en medio de una investigación a su esposa, la exgobernadora y en ese momento, exsecretaria de Justicia Wanda Vázquez Garced. Además, sobre la compra de un BMW del 2016, y una querella de supuesto maltrato en sala por parte de una abogada.

“Este es mi día en corte. O sea, muchas personas no comprenden la función de un juez. Hablaba yo con un compañero abogado de muchos años que está aquí en sala, Roberto Alonso, que cuando uno es abogado y está en los pasillos, fiscal, y llega otro abogado de otra jurisdicción ¿cómo es ese juez?, le pregunta. Y hay dos contestaciones: buena gente, o estricto. En mi sala, la sala que presidí con mucho honor por 12 años, yo no era un buen buena gente, ¿sabes por qué?, porque esa víctima de delito que está ahí buscando justicia, lo menos que quiere es que yo sea buena gente con el acusado y con su abogado. Ese acusado que tiene su libertad en las manos de un jurado o de un juez al momento de sentenciar, lo menos que quiere es que este juez sea buena gente con el fiscal o con el abogado. Lo que quiere es que sea justo y que aplique el derecho”, dijo Díaz Reverón.

“Yo me mantuve y no llamé al señor gobernador y a la oficina de Nombramientos porque yo no tiro la toalla. Porque yo estoy claro en lo que yo soy. O sea, yo vengo de bien abajo. Yo no soy el esposo de, yo soy el licenciado Jorge Luis Díaz Reverón. Yo me hice solo. O sea, yo no soy probablemente, no puedo hablar de mis compañeros, pero yo no puedo enfrentarme a esto ni presidir un caso con pequeñeces. Uno tiene que ser firme, uno tiene que ser seguro. Y yo soy una persona segura de mí mismo. Y si, yo entiendo que si no me quieren evaluar por mis méritos porque, senador, usted sabe que eso es así, usted puede publicar los 29 informes y alguien dirá que eso no es cierto. Yo no puedo hacer nada. Yo vine a contestar preguntas, yo vine a presentar evidencia. ¿Qué es lo que se ha presentado aquí? ¿Yo he escuchado nombres? No. ¿Alguien me ha dicho a mi, el licenciado tal dijo tal, fulano de tal? Y yo digo, no. Eso se llama prueba de referencia y el debido procedimiento de ley con una persona, haciendo una comparación con el derecho criminal, pues a mi nadie me ha presentado nada, una prueba, han dicho comentarios y yo lo estoy refutando con evidencia”, añadió.

Por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago- en un aparte con periodistas- mencionó que quedó complacido con las explicaciones que dio Díaz Reverón.

“De hecho, tengo que decir que en una ocasión yo examiné todo el expediente y le hice las preguntas públicamente por eso mismo, porque él no podía contestarlas, ahora si las puede contestar”, dijo Dalmau Santiago.

El nombramiento de Díaz Reverón como juez superior venció el pasado mes de noviembre.

Preguntado sobre si el nominado ahora tiene su voto para ser confirmado, Dalmau Santiago insistió en que su apoyo está amarrado al apoyo o rechazo que tenga el Caucus.

“Las expresiones que hice en el pasado forman parte de un Caucus que se celebró en noviembre y que se tomó la decisión de ese y otros nombramientos no atenderlos. Así que ahora con la información de la Comisión se vuelve a circular el informe y se votará. Las veces que le solicité al gobernador que retirara su nombramiento, es porque yo había contado los votos y no los tenía y el mío formó parte de la decisión del Caucus. Ahora volveré a hacer un Caucus luego de la Vista Pública, con la información que hay y los senadores en su momento tomarán la decisión”, dijo.

El presidente del Senado expresó que no tiene preocupaciones adicionales sobre el nombramiento